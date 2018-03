Ana Yolları Sular Altında Kalan Mahalleli, Orman Yolunu Kullanıyor

Bartın'da iki gündür devam eden aşırı yağış nedeniyle Kirazlı Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi üzerine Derecik köyü Aşağıdere Mahallesi sakinlerinin kullandığı ana yolun 2 kilometrelik kısmı sular altında kaldı. Bunun üzerine İl Özel idare ekipleri, orman yolunda genişletme çalışması yaparak yaklaşık 300 kişinin yaşadığı iki mahalleye ulaşım sağladı.

Abdipaşa beldesine bağlı, yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Aşağıdere Mahallesi'nin ana yolunun sular altında kalması ve elektriklerin kesilmesi nedeniyle vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi. Gece hastalanan bir mahallenin Özel idare ekiplerince açılan bozuk satıhlı orman yolundan uzun uğraşlar sonucu hastaneye kaldırıldığını ifade eden mahalleli, 2 kilometrelik yolun sular altında kalması nedeniyle yaklaşık 20 kilometrelik dağ yolunu kullandıklarını belirtti.

İddialara göre, vatandaşlar barajda su tutulmadan önce mahalleye yolun yapılacağının söylendiğini ancak bunla ilgili çalışma yapılmadığını söyledi. Derecik Mahallesi Muhtarı Necmi Alkız, "Daha ileride köylerde ulaşamadığımız üç tane mahallemiz var. Mahalle yollarımızı yapmadılar. Elektrikleri almadılar. Şu an elektrik yok, su yok. Orada hastalar var. Şu an orada 200 kişi civarında kişi var köyde. Mahalle yolumuzu yapmadan barajda suyu tuttular. Hazırlıksız bizi burada mağdur ettiler. Gerçekten çok mağduruz. Bir orman yolundan sağ olsun Kaymakam bey gıda yardımı verdi. Onu dağıttık. Zar zor bakımsız orman yolundan girdik, çıktık. Bir kısmına gıdayı ulaştırdık. Ama bu çözüm değil. İki üç gün daha yağışlar devam edebilir. Bu sular yükselebilir, evler daha tehlike arz ediyor şu an" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Bahattin Açıkgöz, "Bu gece uyuyamadım. Devletten yardım bekliyorum. Ben buradan nereye gideyim. Burası bizim ana yolumuz. Dün akşam amcamın oğlu hastanelik oldu. Akut ekibi geldi. Orman yolundan iki saatte geldiler. Normalde burası ana yoldan merkeze beş dakika sürüyor. Su altında kaldığı için orman yolundan gidiyoruz" şeklinde konuştu.

İki torununun ana yolun sular altında kalması sebebiyle okula gidemediğini anlatan Fatma Açıkgöz de "Yolumuz kapandı. Bir yere gidemiyoruz. Doktora gitsek gidemiyoruz. Bu gece kayınbiraderim hastalandı. Ekipler orman yolundan iki saatte geldiler. O zamana kadar kalp hastası bir insan yola dayanabilir mi? Ana yolumuz baraj dolayısıyla kapandı. Torunlarım da okula gidemedi. Köyde 2 mahalle var. Herkes bir tarafa gidemedi. Bizim yolumuz burasıydı" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Gökalp bütün gece uyumadığını anlatarak, "Burada en mağdur olan benim. Evime 10 metre kaldı su. Yarım metre daha kalsaydı su evimdeydi. Öyle olsa nereye gidecektim. Baraj taştı. Zaten bu gece sabaha kadar uyumadım" dedi. Ramazan Gökalp'ın eşi Fethiye Gökalp de "Su buraya kadar geldi. Suyun seviyesiyle evin yükseklik seviyesi 5 santimetre yok. Az bir su daha gelse evimize giriyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz mağduruz. Barajı kapatmışlar. Derdimizi kime anlatacağız. Köye gelen yol da kapalı. Elektrik de yok. Yol sudan kapandı. Orman yolunu açtılar" şeklinde konuştu.

Özel idare ekiplerinin gün boyunca orman yolundaki bozuk satıhları düzeltme çalışması sürdü. - BARTIN