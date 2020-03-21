Amsterdam Belgesel Film Festivali'nin 300 filmi ve Udemy kursları ücretsiz!
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Amsterdam Belgesel Film Festivali'nin 300 filmi ve Udemy kursları ücretsiz!

Koronavirüs salgınının artmasıyla sayısız online platform ücretsiz hizmet sunma kararı aldı. Amsterdam Belgesel Film Festivali (İDFA)'de festival tarihindeki 300 filme ücretsiz erişim imkânı verdi. Ayrıca, Udemy de birçok kursunu ücretsiz hale getirdi. Udemy ücretsiz kursları neler?

21.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:20
Amsterdam Belgesel Film Festivali'nin 300 filmi ve Udemy kursları ücretsiz!

Dünya çapında pandemi ilan edilmesine neden olan koronavirüs salgını, insanların kendilerini evlerinde karantinaya almalarına yol açtı. Birçok Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere Türkiye'de de insanlar sokaklara çıkamıyor. Bu nedenle online oyun, film, dizi, platformları bir süreliğine ücretsiz hizmet verme kararı aldı. Söz konusu platformlar arasında Amsterdam Belgesel Film Festivali ve Udemy'de yer alıyor.

300 FİLM ARASINDA 2 YERLİ YAPIM YER ALIYOR

1988 yılından bu yana her yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen ve dünyanın en önemli belgesel festivallerinden olan Amsterdam Belgesel Film Festivali yani İDFA, festival tarihinde gösterilen 300 filmi ücretsiz olarak erişime açtı.

Festivalin ücretsiz film ve belgesellerin bulunduğu listesinde Türkiye'den de iki yapım yer alıyor. Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'ın yönetmenliğindeki 2008 yapımı "İki Dil Bir Bavul' ile Kazım Öz'ün yönettiği belgesel film "Son Mevsim: Şavaklar" listedeki yerli yapımlar.

İDFA ücretsiz filmler için tıklayın…

UDEMY KURSLARI ÜCRETSİZ!

Kitlesel çevrimiçi ders ve öğrenme platformu Udemy'de coronavirüs sebebiyle evlerinde zaman geçirmek zorunda kalan yetişkin ve çocuklar için bir süreliğine 195 kursu ücretsiz hale getirdi. Ücretsiz olan kurslardan bazıları şöyle: İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Portekizce, Rusça, Japonca, Python, Javascript, Angular, Kripto para, Linux, Photoshop, PHP, Unity, Wordpress, Java, Word, Grafik tasarım, Çince, Almanca, Amazon AWS, Yemek yapma, 3D modeleme, Android geliştirme, Veri analizi, Çizim, İletişim becerisi, Excel, Muhasebe, Salesforce, Fotoğrafçılık, Logo tasarımı, SQL, Kullanıcı deneyimi, Digital marketing, Sunum becerileri, Özel tablolar, Risk yönetimi, Yazarlık.

Ücretsiz Udemy kursları için tıklayın…

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