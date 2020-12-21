Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa kupasını kazanıp sağlık çalışanlarına armağan etmek istiyor

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarının zorlu bir mücadele verdiğini belirterek, "Çok çalışarak Avrupa şampiyonu olup, kupayı sağlık çalışanlarına hediye etmek istiyoruz.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarının zorlu bir mücadele verdiğini belirterek, "Çok çalışarak Avrupa şampiyonu olup, kupayı sağlık çalışanlarına hediye etmek istiyoruz." dedi.

Çakmak, milli takımın kamp yaptığı Antalya'nın Kemer ilçesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının kendilerini de etkilediğini ancak buna rağmen çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin, sağlık sektörünün verdiği özverili hizmetten dolayı salgınla mücadelede diğer ülkelere göre daha şanslı olduğunu dile getiren Çakmak, "Sağlık çalışanları gece gündüz demeden 83 milyon için çalışıyor. İnsanı yaşatmak için yoğun bakımlarda Kovid-19 ile mücadele ediyor. Bu nedenle sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz." şeklinde konuştu.

"Şampiyon olacağımıza inanıyoruz"

Çakmak, 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelendiğini hatırlattı.

Şampiyonanın 10-19 Eylül 2021'de Polonya'da düzenlenmesinin planlandığını aktaran Çakmak, şunları kaydetti:

"Ampute Futbol Milli Takımı olarak şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Doğru çalışma ve planlamayla şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Biz hain teröristlere karşı mücadele ederken gazi olduk, sağlık çalışanları da bu hastalığa karşı zorlu bir mücadele veriyor. Çok çalışarak Avrupa şampiyonu olup, kupayı sağlık çalışanlarına hediye etmek istiyoruz."

Testler negatif düşüncüler pozitif

Çakmak, salgın sürecinde bütün planlarda değişikliğe gitmek ve bazı antrenman programlarını askıya almak zorunda kaldıklarını anlattı.

Takımda henüz hiçbir oyuncunun testinin pozitif çıkmadığını bildiren Çakmak, "Ampute Futbol Milli Takımı olarak testlerimiz hep negatif ama biz pozitif düşünceyle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Arkadaşlarımız evde oldukları süreçte de antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenman planlarımızla, yeni antrenman trendlerini oyuncularımıza anlatarak başarıya giden yolda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam