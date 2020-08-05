Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamanın nedeni olduğu belirtilen amonyum nitrat varillerini limana taşıyan MV Rhosus adlı geminin kaptanı Boris Prokoşev, gemideki maddelerin gübre olduğunu sandığını söyledi.

Beyrut'u yerle bir eden ve onlarca insanın ölümüne neden olan amonyum nitratı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı Boris Prokoşev, Moskva 24 televizyonuna demeç verdi. Prokoşev, "Onların gübre olduğunu sanıyordum. Arazilerde gübreleme yapılması için taşındığını düşünmüştüm. Belgelerde bu şekilde belirtiliyordu" dedi.

Batum'dam Mozambik'e doğru seyrettiklerini ancak teknik sorunlar nedeniyle Beyrut Limanı'nda durduklarını anlatan Prokoşev, "Gemideki tüm kamaralar kilitliydi ve anahtarlar limandaki göç servisinde tutuluyordu. Birkaç kişi gemiye gelerek denetim gerçekleştirdi. Onların orada neler yaptığını bilemem ancak daha sonra geminin boşaltıldığını ve Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğunda depoya amonyum nitrat taşındığını öğrendim" ifadelerini kullandı.

Prokoşev, Batum'dan Mozambik'e giden gemiye amonyum nitrat taşıdığı gerekçesiyle Beyrut Limanı'nda el koyulduğunu kaydetti.

GEMİ SAHİBİ, MÜRETTEBATI KADERLERİNE TERK ETMİŞTİ

2014 yılında Rusya Denizciler Sendikası, Moldova bandıralı Rhosus adlı geminin Beyrut Limanı'nda durduğunu ve gemi sahibinin mürettebatı kaderine terk ettiğini duyurmuştu. Geminin ciddi işletme ihlalleri nedeniyle alıkoyulduğu belirtilmişti. Gemi sahibiRus iş adamı Igor Grechushkin, projeye olan ilgisini yitirince mürettebata maaş ödemedi ve patlamaya yol açan amonyum nitrat 6 yıl boyunca limanda kaldı.