Amman'da Osmanlı arşivlerinden Ürdün coğrafyasına ışık tutan fotoğraf sergisi açıldı
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Amman'da Osmanlı arşivlerinden Ürdün coğrafyasına ışık tutan fotoğraf sergisi açıldı

08.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:41
Amman'da Osmanlı arşivlerinden Ürdün coğrafyasına ışık tutan fotoğraf sergisi açıldı

Ürdün'ün başkenti Amman'da "Yıldız Sarayı Koleksiyonu'ndan Ürdün Coğrafyasına Bakmak" isimli bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da "Yıldız Sarayı Koleksiyonu'ndan Ürdün Coğrafyasına Bakmak" isimli bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ürdün Kültür Bakanlığı ve Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinin iş birliğiyle düzenlenen ve bir gün sürecek olan serginin açılışına Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Huza el-Berari'nin yanı sıra Türk diplomatlar ve temsilciler katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu sergi kapsamında, "Osmanlı arşivlerinin Orta Doğu için önemi" konulu bir de sempozyum gerçekleştirildi.

Sempozyuma Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu, Ürdünlü Tarihçiler Derneği Başkanı Muhammed Harisat ve akademisyen İman el-Heyacine katıldı.

YEE Müdürü Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide Yıldız Sarayı Koleksiyonu'ndan Ürdün'le ilgili 50 fotoğraf bulunduğunu söyledi.

Osmanlı arşivlerinin, tüm dünya ve özellikle de Orta Doğu için çok önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, arşivde, 150 milyonu aşkın belge bulunduğunu ve bölgenin tarihinin yazılması için önemli bir kaynak teşkil ettiğini kaydetti.

Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Berari ise söz konusu etkinliğin, Türkiye ile Ürdün arasındaki derin ilişkileri ve köklü tarihi yansıttığını belirtti.

Berari, etkinliğin, Ürdün devletinin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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