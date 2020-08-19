Amin Maalouf kimdir? Amin Maalouf nereli, kaç yaşında? Amin Maalouf kitapları
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Amin Maalouf kimdir? Amin Maalouf nereli, kaç yaşında? Amin Maalouf kitapları

Lübnanlı yazar Amin Maalouf, ülkedeki iç savaşa kadar gazetecilik yaptı ve ardından Paris'e göç etmek zorunda kaldı. Yayın organalrında yönetici ve köşe yazarlığı görevlerinde bulundu. Peki, Amin Maalouf eserleri neler? İşte, ayrıntılar...

Amin Maalouf kimdir? Amin Maalouf nereli, kaç yaşında? Amin Maalouf kitapları
19.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:43

Amin Maalouf, ilk kitabını 1983 yılında Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri adıyla çıkardı. İkinci kitabı Afrikalı Leo ile Fransız - Arap Dostluk Ödülü'ne layık görüldü ve kitap klasik olarak kabul edildi. Ünlü yazar Tanios Kayası kitabıyla Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü kazandı. Amin Maalouf hayatı haberimizde.

AMİN MAALOUF KİMDİR?

Amin Maalouf ya da Emin Maluf 25 Şubat 1949 Beyrut Lübnan'da dünyaya geldi. Annesi Türk kökenli Mısırlı, babası Melkite Katolik cemaatindendi. Fransızca yazan Lübnanlı yazar, 1976'dan beri Fransa'da yaşıyor. 1993 yılında Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülüne layık görüldü. Kitapları 40'tan fazla dile çevrildi.

Ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı. Lübnan'da iç savaşın çıktığı 1975'e kadar Lübnan'da gazetecilik yaptı. Bu tarihte Paris'e göç etti. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yaptı.

Yapıtlarında Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerinin söylencelerini başarıyla işleyen Maalouf, 1983 yılında yayımlanan ilk kitabı Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri (Les Croisades vues par les Arabes) ile tanındı. 1986'da yayımlanan ve aynı yıl Fransız - Arap Dostluk Ödülü'nü kazanan ikinci kitabı ve ilk romanı Afrikalı Leo (Léon l'Africain) bugün bir "klasik" olarak kabul edilmektedir. Maalouf'un 1988'de yayımlanan romanı Semerkant (Samarcande) da pek çok dile çevrildi. Maalouf'un sonraki kitapları da yine roman tarzındaydı: 1991'de yayımlanan Işık Bahçeleri (Les Jardins de Lumiére) ve 1992'de yayımlanan Beatrice'den Sonra Birinci Yüzyıl (Le premier siècle après Béatrice).

Amin Maalouf kimdir? Amin Maalouf nereli, kaç yaşında? Amin Maalouf kitapları

Maalouf, 1993'te yayımlanan romanı Tanios Kayası (Le Rocher de Tanios) ile Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 1996'da Doğunun Limanları (Les Echelles du Levant) adlı romanı ve 1998'de ise Ölümcül Kimlikler (Les Identités Meurtrières) adlı deneme kitabı piyasaya çıktı. 2000'de Yüzüncü Ad - "Baldassare'nin Yolculuğu" (Le Périple de Baldassare) adlı romanı yayımlandı.

2002'de opera için yazdığı ve Finlandiyalı müzisyen Kaija Saariaho'nun bestelediği Uzaktan Aşk (L'Amour de loin) Maalouf'un ilk librettosudur. 2004'te yayımlanan Yolların Başlangıcı (Origines) adlı romanından sonra, 2006 yılında Adriana Mater adlı ikinci librettosunu yayınladı.

Kitaplarında genellikle doğuya ait öğeleri işlemektedir. Birçok kitabında Osmanlı-Türkiye üzerine yorumlara da rastlanır. Kitapları roman tarzında yazılmış da olsa sosyolojik temalar kitaplarında sürekli olarak işlenir. Maalouf, Andrée Maalouf ile evlidir.

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