Amerikalı kahinden akılalmaz iddialar: Michael Jackson'un hayaletiyle evliyim, öpmeme izin vermiyor
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Amerikalı kahinden akılalmaz iddialar: Michael Jackson'un hayaletiyle evliyim, öpmeme izin vermiyor

Amerikalı kahinden akılalmaz iddialar: Michael Jackson'un hayaletiyle evliyim, öpmeme izin vermiyor
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerikalı kahin Kathleen Roberts'ın vefat eden dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson hakkında anlattıkları tüyler ürpertti. Michael Jackson'un hayaletiyle evli olduğunu söyleyen Kahin, ünlü şarkıcının öpülmekten hoşlanmadığını ve öpmeye çalıştığında kendisini korkuttuğunu söyledi.

25 Haziran 2009'da hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson, vefatıyla hayranlarını büyük üzüntüye boğdu. Ölüm şekli günlerde gazete manşetlerinden düşmeyen ünlü şarkıcı, bu kez bambaşka bir şekilde gündemde. Amerika'da yaşayan Kathleen Roberts isimli kadın kahin, Jackson'ın hayaletiyle evli olduğunu iddia etti.

"BENİ VÜCUT DANSI YAPMAK İÇİN KULLANIYOR"

Roberts, Michael Jackson'ın önce onun çocuksu kişiliğine, küçük el ve ayaklarına ilgi duyduğunu belirtti. Sonrasında ise aralarında oldukça inişli ve çıkışlı bir ilişkinin başladığından söz etti. İlişkilerinde cinselliğin olmamasından şikayetçi olduğunu vurgulayan Roberts, Jackson'un kendisini vücut dansını yapmak ve kurabiye yemek için kullandığını anlattı.

Amerikalı kahinden akılalmaz iddialar: Michael Jackson'un hayaletiyle evliyim, öpmeme izin vermiyor

TİKTOK HESAPLARI KAPATILDI

Uzun bir süre boyunca TikTok hesabından ünlü pop yıldızının hayaletiyle olan evliliğini anlattığı videolar yayınlayan Roberts, hesaplarının kapatılmasından sonra ise çeşitli gazete ile dergilere röportaj vermeye devam etti.

Amerikalı kahinden akılalmaz iddialar: Michael Jackson'un hayaletiyle evliyim, öpmeme izin vermiyor

"KENDİSİNİ ÖPMEMİ İSTEMİYOR"

Roberts, Jackson'ın hayaletinin çok otoriter olduğunu ve düzenli olarak yaptığı hataları işaret ettiğini sözlerine ekledi. Aynı zamanda hayaletin sevgi gösterilmesinden hoşlanmadığını belirten Roberts, "Onu öpersem ya da fiziksel olarak romantizm başlatmaya çalışırsam beni örümcek görüntüleri ve ölü ceset görüntüleri ile korkutuyor" dedi.

"NİKAHIMIZI MARTİN LUTHER KİNG KIYDI"

İlişkisinde çok mutlu olduğunu ifade eden Roberts, düğününe dair detayları da paylaştı. Jackson'ın onu karısı olarak seçtiği için özel hissettiğini söyleyen Roberts, Michael'ın kendisine pembe bir nişan yüzüğü ile büyüleyici bir evlenme teklif ettiğini ve Martin Luther King Junior'ın düğünlerini yönettiğini iddia etti.

Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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