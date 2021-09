Amerika'dan tatile geldi, kafeterya açan Özcan çiftine rehber oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 35 yıldan bu yana Amerika'da lokanta işletmeciliği yapan Aziz Seven, tatil için geldiği ilçede kafeteryası olan Yılmaz ve Fatma Özcan çiftine rehber oldu. Özcan çiftine yardımcı olan Seven, Türk Mutfağını dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını anlattı.

Ameri'nin Newyork kentinde 35 yıldan bu yana lokanta işletmeciliği yapan ve başarıları ile Amerikan gazetelerine haber olan 64 yaşında 3 çocuk babası Aziz Seven, tatil için geldiği Burhaniye'de Belediye arkasında Kafeterya işletmeciliğine başlayan Yılmaz ve Fatma Özcan çiftine yardımcı oldu. Yeni açılan Kafe de Özcan çiftine rehberlik yapan Seven, Türk Mutfağında çok iddialı olduğunu söyledi. Burhaniye'ye tatil için geldiğini anlatan Aziz Seven, "Yılmaz ve Fatma Özcan çiftine yardımcı olmak için Maystra Kafedeyim. Burada bilmediklerim öğreniyorum. Bildiklerimi de onlara öğretmeye çalışıyorum. Uzun yıllardır yurt dışındayım. Şu anda Newyork ta işletmecilik yapıyorum. Türk Mutfağında iddialıyız. Her dalda her konuda Türk Mutfağını dünyaya tanıtıyoruz. Kafenin açılından beri Özcan ailesine yardımcı oymaya çalıyorum. İnşallah, başarılı olurlar. Hayırlı işler diliyorum. Allah'tan bol kazançlar diliyorum" dedi. İşletmeci Yılmaz Özcan da," Yeni açtığımız işyerinde aile dostumuz Aziz ağabey bize destek odu. Kendisi Amerika da uzun yıllardan beri restoran işletiyor. Başarılı bir işletmeci. Bildiklerini bizlere öğretiyor. Biz de müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz. İnşallah, başarılı oluruz. Bize destek olan Aziz ağabeye teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR