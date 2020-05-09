Amerika'dan getirilen Türk vatandaşlarının karantina sürecini tamamladı
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Amerika'dan getirilen Türk vatandaşlarının karantina sürecini tamamladı

Amerika'dan getirilen Türk vatandaşlarının karantina sürecini tamamladı
09.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:24

Korona virüs salgını nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden Gaziantep'te getirilerek yurda yerleştirilen 353 kişi, 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak otobüslerle evlerine gönderildi.

Korona virüs salgını nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden Gaziantep'te getirilerek yurda yerleştirilen 353 kişi, 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak otobüslerle evlerine gönderildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 25 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nden THY'ye ait uçakla Gaziantep'e getirilen 353 Türk vatandaşı karantina sürecini tamamladı. Gaziantep Üniversitesi kampüsü içerisindeki Ümmü Gülsüm Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar, yetkililer tarafından hazır bekletilen 20'ye yakın otobüsle memleketlerine gönderildi. Yurttan ayrılan vatandaşlara, görevlilere tarafından fidan hediye edildi.

Karantinadan çıkan vatandaşların otobüslerle İzmir, Konya, Kayseri, Antalya, Ankara, Diyarbakır, Adana, İstanbul, Samsun ve Trabzon olmak üzere 46 şehre götürüldüğü öğrenildi.

"Herkes kanatsız melek gibiydi"

Karantina sürecini tamamlayan Özden Zeynep Arslan isimli vatandaş, "14 günlük süreç gayet güzel geçti. Bu kadar iyi geçmesini beklemiyordum. Yemekler olsun, çalışanlar olsun her şey çok iyiydi. Bizimle çok iyi ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun, hepsi bizim için çırpındı. Onlar bizim beyaz kanatsız meleklerimiz. O yüzden teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na da çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte herhangi bir sağlık sıkıntısı da yaşamadık. Çünkü günde iki kez Ateş ölçülerimiz yapılıyordu" dedi.

"Çocuklarıma hediye bile getirdiler"

Yurttan iki çocuğu ile beraber kalan bir kadın, "Burada 14 günlük süre çok iyi geçti. Bize çok iyi baktılar, her isteğimiz yerine getirildi. Çocuklarıma hediye bile getirdiler. Spor yapabilmem için pilates topu, mat getirdiler, kitap bile getirdiler. Yani her şeyi düşündüler ve biz bu dönemi çok rahat atlattık.

"Bu kadar beklemiyordum"

Annesiyle beraber karantinada kalan Ege isimli küçük çocuk da, "Yurtta 14 gün güzel geçti. Ben bu kadar rahat olacağımızı düşünmüyordum. Odada sadece yatak bekliyordum ama her şey vardı" şeklinde konuştu.

"Her ihtiyacımıza koştular"

Karantina sürecini iki küçük çocuğuyla beraber tamamlayan Emine Doğrukök isimli kadın ise, "Gaziantep'teki yurtta 14 gün çok güzeldi. Özellikle yemekler çok güzeldi. Herkes bizimle çok iyi ilgilendi, çok yardımcı oldu. Çocuklarımla beraber kaldım. İki tane küçük çocuğum var ve çocuklarımın her ihtiyacına yetişmeye çalıştılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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