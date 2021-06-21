Amerika'da yaşayacak

43 Yaşına giren ünlülerin marka danışmanı Selim Akar, yeni yaşında 6 ay Amerika'da, 6 ay Türkiye'de yaşayacak. Akar, Amerika'da fotoğrafçılık ve yönetmenlik workshoplarına katılacak.

Klip yönetmenliğine ve fotoğrafçılığa başlayan marka danışmanı Selim Akar'ın doğum gününde birçok ünlü isim, Instagram hesabından kutlama mesajı yayımladı. Doğum gününün sürpriz kutlaması ise Alkan ailesinden geldi. Sürpriz doğum günü partisine Selen Görgüzel Alkan, Hamdi Alkan ve ünlü oyuncu Korcan Kol katıldı. 43 Yaşına giren Akar; yeni yaşında 6 ay Amerika'da, 6 ay Türkiye'de yaşayacak. Akar Amerika'da fotoğrafçılık ve yönetmenlik workshoplarına katılacak.

Kaynak: Snob Magazin