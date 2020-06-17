AMD Ryzen 3000XT Serisi İşlemciler Özellikleri, Fiyat ve Çıkış Tarihi
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AMD Ryzen 3000XT Serisi İşlemciler Özellikleri, Fiyat ve Çıkış Tarihi

AMD, 3. Nesil AMD Ryzen masaüstü işlemci ailesine üç yeni model daha ekledi. AMD Ryzen 9 3900XT, AMD Ryzen 7 3800XT, AMD Ryzen 5 3600XT işlemciler, en iyi performansı isteyenlere yüksek frekansta hız sunuyor.

AMD Ryzen 3000XT Serisi İşlemciler Özellikleri, Fiyat ve Çıkış Tarihi
17.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:52

AMD, 3. Nesil AMD Ryzen masaüstü işlemci ailesine üç yeni model daha ekledi. AMD Ryzen 9 3900XT, AMD Ryzen 7 3800XT, AMD Ryzen 5 3600XT işlemciler, en iyi performansı isteyenlere yüksek frekansta hız sunuyor. AMD Ryzen 3000XT serisi işlemcilerin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

AMD Ryzen 3000XT Serisi İşlemciler Özellikleri

Ödüllü Ryzen işlemci ailesine XT markasını ekleyen yeni AMD Ryzen 3000XT masaüstü işlemcileri, her türlü iş yükü için performansı maksimuma taşıyor. 3. Nesil AMD Ryzen işlemci ailesinin güçlü altyapısı üzerine inşa edilen 3000XT serisi işlemciler, dünya sınıfı Zen 2 mimarisini, gelişmiş 7nm üretim teknolojisi ile iyileştirerek, daha yüksek boost frekansı ve Ryzen 3000 serisinde aynı TDP değerine sahip akranlarına göre artırılmış performans sunabiliyor. Tek çekirdek performansında AMD Ryzen 3000 masaüstü işlemcilere göre yüzde 4'e kadar artış, rakibine göre yüzde 40'a kadar daha fazla enerji verimi sağlıyor.

Model

Çekirdek

/

Thread

Boost

/

Taban Frekansı (GHZ)

Toplam Ara Bellek

(MB)

TDP (WATT)

Platform

Fiyat (USD)

Çıkış Tarihi

AMD Ryzen 9 3900XT

12/24

4.7/3.8'e kadar

70

105

AM4

499 dolar

7 Temmuz 2020

AMD Ryzen 7 3800XT

8/16

4.7/3.9'a kadar

36

105

AM4

399 dolar

7 Temmuz 2020

AMD Ryzen 5 3600XT

6/12

4.5/3.8'e kadar

35

95

AM4

249 dolar

7 Temmuz 2020

Termal Çözümler

AMD Ryzen 5 3600XT kutulu işlemciler, bir adet Wraith Spire soğutucu barındırıyor. AMD Ryzen 9 3900XT, AMD Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT işlemciler, mümkün olan en yüksek performans için özellikle harici olarak satılan işlemci soğutucuları için özellikle hassas hazırlanmış özelliklere sahip. Bunun bir sonucu olarak AMD, bu ürünleri mümkün olan en iyi koşullarda kullanabilmek için, minimumda 280mm'lik radyatöre sahip bir hepsi bir arada sıvı soğutma çözümü kullanımı öneriyor. AMD'nin önerdiği soğutucuların bir listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla AM4 Seçeneği

AM4 soket için üretilen yeni A520 yonga seti, AMD 500 serisi yonga seti ailesinin en yeni üyesi. Günlük PC kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için kolay kullanılan ve güvenli bir platform. Yeni A520 yonga seti de dahil bu yeni AMD 500 Serisi anakartlar, 3. nesil AMD Ryzen işlemciler ve ötesi için gereken performansı sunmakta. AMD Ryzen 3000XT Serisi işlemciler, Ryzen 3000'e hazır BIOS'a sahip tüm anakartlarla uyumlu ve tüm 500 serisi yonga seti ailesi üyeleriyle de ilk günden çalışacak şekilde tasarlanmışlar. Bu sayede rakipsiz bir platform desteğine de sahipler.

AMD StoreMI

AMD StoreMI teknolojisi, 2020 ve ötesi için tamamen yeni bir arayüz ve yeni özelliklerle yeniden geliştirilmiş. 2.0 sürümünde kulllanılan yeni bir arabellek tabanlı hızlandırma algoritması, veri bütünlüğünü geliştiriyor ve en çok kullanılan verilere öncelik tanıyor. Bu sayede boot süresi yüzde 31'e kadar hızlanıyor ve sadece HDD üzerinden çalışan bir sisteme göre oyun yükleme süreleri yüzde 13'e kadar azalıyor. Akıllı tasarımı ve kolay arayüzü sayesinde AMD StoreMI, SSD seviyesinde hıza HDD seviyesinde kapasiteyle ulaşmanın ideal yolu.

AMD Ryzen 3000XT Serisi İşlemciler Fiyat ve Çıkış Tarihi

AMD Ryzen 5 3600XT, AMD Ryzen 7 3800XT ve AMD Ryzen 9 3900XT işlemciler, önde gelen satış noktalarında, 7 Temmuz 2020'den itibaren tüketicilere sunulacak. Fiyatlar sırasıyla, 249 dolar, 399 dolar, 499 dolar. AMD A520 anakartların ise ASRock, ASUS, Biostar, GIGABYTE ve MSI gibi iş ortaklarımızdan, 2020 Ağustos ayından başlamak üzere satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

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