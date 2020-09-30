Amca çocuklarını araçla kovaladıktan sonra öldüren 3 kişi tutuklandı
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Amca çocuklarını araçla kovaladıktan sonra öldüren 3 kişi tutuklandı

30.09.2020 09:32 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:12
Amca çocuklarını araçla kovaladıktan sonra öldüren 3 kişi tutuklandı

Kayseri'de husumetli oldukları amca çocuklarını araçla kovaladıktan sonra aracında sıkıştırıp pompalı tüfekle vurarak öldüren 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de amca çocukları Harun S.'yi araçla kovaladıktan sonra vuran 3 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Husumetli oldukları amca çocuklarını araçla çarpıp durduktan sonra pompalı tüfekle vurarak öldürmüşlerdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle'de meydana gelen olayda iddiaya göre Harun S. (27), aralarında husumet bulunan amca çocukları A.S., A.S. ve N.S.'den 52 LH 371 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Şüpheliler, Bebek Caddesi üzerinde 38 AED 595 plakalı otomobille Harun S.'nin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Daha sonra otomobilden inen şüpheliler, Harun S.'ye pompalı tüfekle kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı.

Amca çocuklarını araçla kovaladıktan sonra öldüren 3 kişi tutuklandı

12 BOŞ KOVAN BULUNDU

Çarpışan otomobillerde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Harun S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, çevrede inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 12 adet boş kovan bulundu.

ŞAHISLAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve rapor işlemleri için adli tabipliğe getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
RİBELLA: İdam gelmediği sürece bu olaylar katlanarak artacaktır yazık daha neyi bekliyorlar yasayı çıkarmak için
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ADANALI: evet siz hala çukur ramo 01 gibi dizileri piyasaya sürmeye devam edin ülke texas''a dönüyor farkındamısınız acaba
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İDAM İDAM: ne ceza evi ya artik su idami cikaracak bir güc yokmu
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