Ambulans şoförü intihar etti
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Ambulans şoförü intihar etti

29.09.2020 18:50 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:58
Ambulans şoförü intihar etti

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde ambulans şoförü Halit K. (30) evinde kendini iple asarak, yaşamına son verdi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde ambulans şoförü Halit K. (30) evinde kendini iple asarak, yaşamına son verdi.

Olay, Adapazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Aydın Sokak'ta meydana geldi. Ambulans şoförlüğü yapan Halit K., evde kimsenin olmadığı sırada kendini kapıya bağladığı iple astı. Eve gelen eşi, Halit K.'yi görünce büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Halit K.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Halit K.'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Sakarya
Ambulans şoförü intihar etti
Ambulans şoförü intihar etti
Ambulans şoförü intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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