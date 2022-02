Amazon Prime, Mart ayında 585 TL değerindeki 7 oyunu ücretsiz veriyor

Amazon Prime Gaming, abonelerine ücretsiz oyun ve oyuniçi aksesuar vermeye devam ediyor. Prime Gaming aboneleri Mart ayında toplam değeri 585TL olan 7 oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek.

Mart ayında verilecek oyunların başında en pahalı ve tanınmış oyun Madden NFL 22 bulunuyor.

Amazon Prime Gaming, Mart ayı ücretsiz oyunları

Madden NFL 22

Surviving Mars

Crypto Against All Odds

Look Inside

Peterquest

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

The Stillness of the Wind

Eğer hala Amazon Prime Gaming üyesi değilseniz ve olmayı düşünüyorsanız 30 günlük deneme hakkınızı kullanabilirsiniz.

Amazon Prime Gaming'e nasıl abone olunur?

Bu bağlantıya tıklayarak ilgili sayfaya gidin

Ardından "Prime'ı deneyin" butonuna tıklayın

Devam butonuna tıklayın

Amazon hesabınızla oturum açın

Adres ve kart bilgilerinizi girdikten sonra ücretsiz bir şekilde kaydolun.

