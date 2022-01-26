Amazon Prime Gaming Şubat ayı oyunları belli oldu! Destiny 2, Stellaris ve daha fazlası

Amazon Prime Gaming Şubat ayında kullanıcıların oyunlar vermeye devam ediyor. Ocak ayında Star Wars Jedi Fallen Order, Total War: Warhammer, WRC 7 ve daha fazlasını ücretsiz olarak veren Amazon, Şubat ayında Destiny 2 Season of The Lost Pyrrhic Victory Exotic Bundle, Stellaris, Splitgate'in yanında birçok bağımsız oyun veriyor.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz. Prime aboneliği ile Amazon Prime Video üyeliği ve Twitch'te ücretsiz bir aylık Prime aboneliği de vermektedir.

Prime Gaming'de Aralık ayında ücretsiz oyunların yanı sıra birçok oyun içi içerikler de verilmektedir. Ayrıca Prime Gaming'de League of Legends için geçerli ücretsiz 650 RP'nizi de almayı unutmayın.

AMAZON PRIME GAMİNG ŞUBAT 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Destiny 2 Season of The Lost Pyrrhic Victory Exotic Bundle

Blankos Block Party

Splitgate

Stellaris

Ashwalkers A Survival Journey

As Far As The Eye

Double Kick Heroes

Golazo! Football League

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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