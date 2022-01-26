Amazon Prime Gaming Şubat ayı oyunları belli oldu! Destiny 2, Stellaris ve daha fazlası
Amazon, Prime abonelerine özel her ay ücretsiz oyunlar ve oyun içi kozmetikler vermeye devam ediyor. Bu ay Amazon Prime Gaming'de Destiny 2 Bundle, Stellaris, Splitgate ve daha fazlasını ücretsiz şekilde Amazon Prime üyelerine veriyor.
Amazon Prime Gaming Şubat ayında kullanıcıların oyunlar vermeye devam ediyor. Ocak ayında Star Wars Jedi Fallen Order, Total War: Warhammer, WRC 7 ve daha fazlasını ücretsiz olarak veren Amazon, Şubat ayında Destiny 2 Season of The Lost Pyrrhic Victory Exotic Bundle, Stellaris, Splitgate'in yanında birçok bağımsız oyun veriyor.
Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz. Prime aboneliği ile Amazon Prime Video üyeliği ve Twitch'te ücretsiz bir aylık Prime aboneliği de vermektedir.
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Prime Gaming'de Aralık ayında ücretsiz oyunların yanı sıra birçok oyun içi içerikler de verilmektedir. Ayrıca Prime Gaming'de League of Legends için geçerli ücretsiz 650 RP'nizi de almayı unutmayın.
AMAZON PRIME GAMİNG ŞUBAT 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI
- Destiny 2 Season of The Lost Pyrrhic Victory Exotic Bundle
- Blankos Block Party
- Splitgate
- Stellaris
- Ashwalkers A Survival Journey
- As Far As The Eye
- Double Kick Heroes
- Golazo! Football League