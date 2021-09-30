Amazon Prime Gaming Ekim Ayı Oyunları Açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amazon Prime Gaming Ekim Ayı Oyunları Açıklandı

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Amazon Prime Gaming Ekim Ayı Oyunları Açıklandı

amazon prime gaming

Amazon Prime Gaming, 2021 Ekim ayı için Prime üyelerine 8 TL karşılığında toplam değeri 780 TL değerinde olan 10 oyun hediye edecek.

The post appeared first on .

Amazon Prime Gaming, 2021 Ekim ayı için Prime üyelerine 8 TL karşılığında toplam değeri 780 TL değerinde olan 10 oyun hediye edecek.

Amazon Prime Gaming, 2021 Ekim ayı paketi içinde STAR WARS: Squadrons, Alien: Isolation ve Ghostrunner gibi yüksek itibara sahip oyunları üyelerine verecek. İçinde toplamda 10 oyun barındıran ve üyelik için 8 TL isteyen Amazon Prime Gaming'in ekim ayı için düzenlediği paketin toplam fiyatı ise 780 TL değerinde.

Amazon Prime Gaming Ekim ayı paketinin tam listesi ise şu şekilde:

Song of Horror Complete Edition (139 TL)

Alien: Isolation (59 TL)

STAR WARS: Squadrons (279,99 TL)

Ghostrunner (169 TL)

Red Wings: Aces of the Sky (32 TL)

Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape (18,50 TL)

Blue Fire (32TL)

Wallace & Gromit's Grand Adventures (25 TL)

Tiny Robots Recharged (8,20 TL)

Secret Files 3 (18 TL)

IGN Tüm Zamanların En İyi Oyununu Seçti: God of War

Gördüğünüz üzere oyunların bazıları, özellikle SW: Squadrons, Ghostrunner ve Alien: Isolation gibi oyunlar yüksek pahaya ve oyuncular tarafından gayet olumlu yorumlara sahip oyunlar.

Eğer hala Amazon Prime üyeliğiniz yok ise "Sırf bunun için para mı vereceğim şimdi?" gibi bir soru aklınıza geliyorsa size de gayet güzel bir haberimiz var. Amazon 1 aylık ücretsiz deneme sürümüne başlayabilir ve deneme süreci içinde Prime Gaming'e de para vermeden bu oyunları tamamen ücretsiz deneyebilirsiniz. Ancak Amazon Prime üyeliği olanlar deneme sürümünün aksine oyunlara erişebilmek için 8 TL'lik Prime Gaming üyelik fiyatını vermek zorunda.

The post Amazon Prime Gaming Ekim Ayı Oyunları Açıklandı appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
Netflix'ten oyun dünyasına hızlı giriş! Night School Studio'yu satın aldı

Netflix'ten oyun dünyasına hızlı giriş! Night School Studio'yu satın aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Şevval Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Oğuzhan Özyakup Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Amazon Prime Gaming Ekim Ayı Oyunları Açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 21:59:04. #1.11#