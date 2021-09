Amazon Prime Gaming Ekim Ayı Oyunları Açıklandı

Amazon Prime Gaming, 2021 Ekim ayı için Prime üyelerine 8 TL karşılığında toplam değeri 780 TL değerinde olan 10 oyun hediye edecek.

Amazon Prime Gaming, 2021 Ekim ayı paketi içinde STAR WARS: Squadrons, Alien: Isolation ve Ghostrunner gibi yüksek itibara sahip oyunları üyelerine verecek. İçinde toplamda 10 oyun barındıran ve üyelik için 8 TL isteyen Amazon Prime Gaming'in ekim ayı için düzenlediği paketin toplam fiyatı ise 780 TL değerinde.

Amazon Prime Gaming Ekim ayı paketinin tam listesi ise şu şekilde:

Song of Horror Complete Edition (139 TL)

Alien: Isolation (59 TL)

STAR WARS: Squadrons (279,99 TL)

Ghostrunner (169 TL)

Red Wings: Aces of the Sky (32 TL)

Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape (18,50 TL)

Blue Fire (32TL)

Wallace & Gromit's Grand Adventures (25 TL)

Tiny Robots Recharged (8,20 TL)

Secret Files 3 (18 TL)

IGN Tüm Zamanların En İyi Oyununu Seçti: God of War

Gördüğünüz üzere oyunların bazıları, özellikle SW: Squadrons, Ghostrunner ve Alien: Isolation gibi oyunlar yüksek pahaya ve oyuncular tarafından gayet olumlu yorumlara sahip oyunlar.

Eğer hala Amazon Prime üyeliğiniz yok ise "Sırf bunun için para mı vereceğim şimdi?" gibi bir soru aklınıza geliyorsa size de gayet güzel bir haberimiz var. Amazon 1 aylık ücretsiz deneme sürümüne başlayabilir ve deneme süreci içinde Prime Gaming'e de para vermeden bu oyunları tamamen ücretsiz deneyebilirsiniz. Ancak Amazon Prime üyeliği olanlar deneme sürümünün aksine oyunlara erişebilmek için 8 TL'lik Prime Gaming üyelik fiyatını vermek zorunda.

