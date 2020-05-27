AMATEM ve ÇEMATEM inşaatları devam ediyor
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AMATEM ve ÇEMATEM inşaatları devam ediyor

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Tuşba ilçesinde 23 bin metrekare alanda inşaat çalışmaları devam eden 30 yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile 20 yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi...

AMATEM ve ÇEMATEM inşaatları devam ediyor
27.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:07

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Tuşba ilçesinde 23 bin metrekare alanda inşaat çalışmaları devam eden 30 yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile 20 yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) inşaatlarında incelemede bulundu.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılması planlanan AMATEM ile ÇAMATEM inşaatlarında incelemelerde bulunan Milletvekili Abdulahat Arvas, hizmete sunulması hedeflenen projede gelinen son durum hakkında yüklenici firmadan bilgi aldı. İnşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Arvas, gerek bina inşaatında gerekse altyapı ve çevre düzenlemesinde titiz davranılmasını ve planlanan tarihte çalışmaların tamamlanması konusunda yüklenici firmadan ricada bulundu.

Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da, 30 yataklı AMATEM ve 20 yataklı ÇEMATEM hastanelerinin yapımının devam ettiğini dile getirerek, "AMATEM ve ÇEMATEM'in fiziki şartlar anlamında gerçekleşme oranı yüzde 45'lere kadar gelmiş oldu. Bölgemizin ciddi bir ihtiyacı olan hem çocuklarımızın hem yetişkinlerin madde bağımlısı haline gelenlerin tedavisi ve eğitimi için bir tesisimiz yoktu. Sağlık tesislerini yakın zamanda bitirerek ilimiz ve bölgemizin hizmetine sunma çabası içersindeyiz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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