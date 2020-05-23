Amasyalı sanatçılarından Ramazan Bayramı'na özel klip
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Amasyalı sanatçılarından Ramazan Bayramı'na özel klip

Amasyalı sanatçılarından Ramazan Bayramı'na özel klip Amasya'nın yetiştirdiği tasavvuf musikisi sanatçılarının Ramazan Bayramı'na özel hazırladıkları ve evlerinden seslendirdikleri eser, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

23.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:03

Amasyalı sanatçılarından Ramazan Bayramı'na özel klip

AMASYA - Amasya'nın yetiştirdiği tasavvuf musikisi sanatçılarının Ramazan Bayramı'na özel hazırladıkları ve evlerinden seslendirdikleri eser, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Osmanlı devleti döneminde şehzadelerin sancakbeyliği yapmaları dolayısıyla 'Şehzadeler şehri' olarak da adlandırılan kentin tarihi ile kültürel güzellikleri de klipte yansıtıldı.

Güftesi Aslan Demir'e bestesi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'ye ait eseri seslendirenler arasında Doç. Dr. Fatih Koca, Osman Akbaş ve Hadi Duran da yer aldı.

Amasyalı sanatçılarından Ramazan Bayramı'na özel klip

Kaynak: İHA

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