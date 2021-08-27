Amasyalı madencilere interaktif tiyatro oyunuyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
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Amasyalı madencilere interaktif tiyatro oyunuyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Amasyalı madencilere interaktif tiyatro oyunuyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Amasya'da, maden çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan, "Güven usta ile vardiya öyküleri" isimli interaktif tiyatro oyunu, maden işçileriyle buluşturuldu.

Amasya'da, maden çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan, "Güven usta ile vardiya öyküleri" isimli interaktif tiyatro oyunu, maden işçileriyle buluşturuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi'nin, "Drama Yoluyla İnteraktif Eğitim Seminerleri" faaliyeti altında hazırlanan 8 bölümlük oyun, 23-25 Ağustos tarihlerinde Amasya'da maden işçileri için sahnelendi.

Bakanlık tarafından sunulan seminerler, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla açık havada ve tır üzerine yerleştirilmiş turne sahnesinde, "Sağlığınız ve güvenliğiniz için, siz neredeyseniz biz oradayız" sloganıyla maden işletmelerinin bulunduğu, maden çalışanlarının yoğunlukla ikamet ettiği ilçe, mahalle ve köylerde gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 10 dakika süren oyunlarla çalışanların kendi çalışma ortamlarında keyifli vakit geçirirken, iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından bugüne dek iş sağlığı ve güvenliği alanında verilen en büyük finansal kaynağın bu projede sağlandığı belirtildi.

Suluova'da iki maden ocağında sahnelenen oyunu çok sayıda maden işçisinin yanı sıra SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel ve İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz da izledi.

Proje kapsamında tiyatro eserinin, 30 kentte 60'a yakın oyunla 10 bin maden çalışanına ulaşması hedefleniyor.

Projeye ilişkin AA muhabirine bilgi veren iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Özkan, projenin 17,6 milyon avro bütçesi bulunduğunu söyledi.

Proje ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak, tüm taraflara ulaştırmak ve bütün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki paydaşlara gerek finansal gerekse rehberlik ve teknik destek sağlamanın amaçlandığını anlatan Özkan, "Maden çalışanlarına drama yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilinçlendirme çalışması yapılmaktadır. Böyle daha akılda kalıcı, katılımcı olacağı düşünüldü. Madenciler de bu durumdan memnun olduklarını bizlere söylüyorlar. Oyunlarımız arasında interaktif kısımlar var. Onlara iletişime geçip, geri dönüşüm olarak sağlıklı, iyi veriler aldığımızı düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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