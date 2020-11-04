Amasyalı gençler ağaç dallarına kuş yemi astı

Amasyalı gençler ağaç dallarına kuş yemi astı Amasya'nın Suluova İlçesi Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren bir grup gönüllü genç, olumsuz hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için atık kağıtlardan yaptıkları yemlikleri ağaçlara asarak örnek bir davranış sergiledi.

Amasyalı gençler ağaç dallarına kuş yemi astı

AMASYA - Amasya'nın Suluova İlçesi Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren bir grup gönüllü genç, olumsuz hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için atık kağıtlardan yaptıkları yemlikleri ağaçlara asarak örnek bir davranış sergiledi.

Suluova'da okul duvarlarını boyama, çocuklara yönelik farklı etkinlikler, köy okullarına ziyaret gibi birçok faaliyet gerçekleştiren gençlik liderleri gönüllü gençler, olumsuz hava şartlarında sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi konusunda da çalışma yaptı.

Gençlik liderleri ve gönüllü gençler atık rulo şeklindeki kartonların üzerine bal sürerek etrafını kuş yemi ile kapladı. Daha sonra bu hazırladıkları yemleri farklı noktalardaki ağaç dallarına astılar.

Gönüllük esaslı sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını belirten gençlik lideri Mücahide Arslan, "Kış aylarının gelmesi ile birlikte yem bulmakta zorlanan kuşlarımız için kendi imkanlarımız ile gönüllü gençlerimizin de desteği ile yemlikler hazırladık ve Suluova ilçemizde farklı noktalara yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

11 sınıf öğrencisi gönüllü genç Zehra Öztürk ise, "Gençlik merkezinde hafta sonlarımızı sosyal sorumluluk projeleri ile değerlendiriyoruz. Atık maddelerimizi kullanarak kuşlarımız için yemlikler yaptık. Özellikle korona virüs sürecinde gençlik merkezimin yaptığı tüm faaliyetlerde yer aldık. Çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN