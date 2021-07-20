Amasyalı çiftçi, annesinin kabul etmediği kuzu "Kara Kız"a evladı gibi bakıyor
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Amasyalı çiftçi, annesinin kabul etmediği kuzu "Kara Kız"a evladı gibi bakıyor

Amasyalı çiftçi, annesinin kabul etmediği kuzu 'Kara Kız'a evladı gibi bakıyor
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Koyuncu, annesinin kabul etmediği ve henüz 15 günlükken beslemeye başladığı 5 aylık kuzusu "Kara Kız"ı bir an olsun yanından ayırmıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Koyuncu, annesinin kabul etmediği ve henüz 15 günlükken beslemeye başladığı 5 aylık kuzusu "Kara Kız"ı bir an olsun yanından ayırmıyor.

İlçeye bağlı Aşağı Karasu köyünde yaşayan ve aynı zamanda köyün muhtarı da olan 46 yaşındaki Koyuncu, bir arkadaşının ikiz doğum yapan koyunun bir kuzusunu kabul etmediğini gördü.

Annesinin beslemediği yavru kuzunun durumuna üzülen Koyuncu, 15 günlük kuzuyu arkadaşından satın alarak evde biberonla beslemeye başladı.

"Kara Kız" ismini verdiği kuzusuna bir bebek gibi ilgi gösteren, banyosunu yaptıran Koyuncu, kuzusunu dışarı çıkarken de yanında götürüyor.

Koyuncu, beraber otomobille gezdirdiği, alışveriş yaptığı, tarlaya çalışmaya beraber gittiği "Kara Kız"ı 3 evladından ayırmıyor.

Koyuncu, AA muhabirine, Kara Kız'ın ailenin bir ferdi gibi görüldüğünü söyledi.

Kendisinde çocukluk döneminden beri hayvan sevgisinin olduğunu ancak bu sevgisinin Kara Kız ile katlandığına işaret eden Koyuncu, "Çocuklarımdan ayırmadım onu. Biberonla besledim, evde çocuklar gibi bezledim. Aşağı yukarı 1 ay evde baktık. Büyümeye başlayınca biberonu bıraktık, ineğe emzirdik. Daha sonra onu da bıraktık, süt kovasından içmeye başladı." dedi.

Kuzusunun nereye giderse peşinden geldiğini belirten Koyuncu, "Ben nereye o oraya. Tarlaya arabayla gidiyorum, kapıyı açtığım an arabanın içine atlıyor. Açmazsam arabanın peşine koşuyor, geliyor. Tarla sulamamda, sebze toplamda hep bana eşlik ediyor. Ailenin bir parçası oldu, hiç ayrılmıyoruz." ifadesini kullandı.

"Hiçbir şekilde bunun değerini ölçemem"

Başka koyunları da olduğunu ama en çok Kara Kız'ı sevdiğini dile getiren Koyuncu, şunları kaydetti:

"Ben ölene, o da ölene kadar. Ne satmayı ne kesmeyi düşündüm. Bana teklif edenler de oldu, 'sat bize' diye. Parayla, hiçbir şekilde bunun değerini ölçemem, çünkü bu çok farklı bir şey. Demek ki sevgi birçok şeyi yaptırıyor. Anlatılmaz, yaşanır. Çevredekiler çok şaşırıyor. Ben ne yersem, sofrada otururum aynısını veririm, o da yer. Ben kalktığım zaman da benimle beraber kalkıyor. Ben sadece şunu söylüyorum; yeryüzündeki bütün hayvanlar, Cenab-ı Allah'ın sessiz elçileridir. Sadece bunu söyleyebilirim."

Amasyalı çiftçi, annesinin kabul etmediği kuzu 'Kara Kız'a evladı gibi bakıyor
Amasyalı çiftçi, annesinin kabul etmediği kuzu 'Kara Kız'a evladı gibi bakıyor
Amasyalı çiftçi, annesinin kabul etmediği kuzu 'Kara Kız'a evladı gibi bakıyor
Amasyalı çiftçi, annesinin kabul etmediği kuzu 'Kara Kız'a evladı gibi bakıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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