Amasya Valisi Masatlı, Merzifon OSB'de incelemelerde bulundu

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yatırımcılar tarafından yoğun talep gören Organize Sanayi Bölgeleri'nde ( Osb ) yükselecek fabrikalarla Amasya'yı tam bir sanayi şehrine dönüştürmeyi, bu sayede ekonomiye önemli katkılar sağlayarak istihdama ivme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Vali Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocagil ile birlikte Merzifon Osb'de faaliyet gösteren bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Fabrika ziyaretlerinin ardından Osb'de çalışan işçilerin çocukları için yapılan Merzifon OSB Anaokulu'nu ziyaret eden Vali Masatlı, Amasya'nın üretim altyapısı ve sanayisinin güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Ülkenin ve kentin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için üretim yapan yatırımcıları her anlamda destekleyerek işlerini kolaylaştırmak ve önlerini açmak için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini anlatan Masatlı, şunları söyledi:

"Merzifon ile Suluova Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) Besi Organize Sanayi Bölgelerinin genişletilmesi projeleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2022 yılı yatırım programına dahil edildi. Merzifon OSB'ye 40 milyon, Suluova OSB'ye 46 milyon olmak üzere toplamda 86 milyon liralık bütçe ayrıldı. İlimizdeki OSB'lerin verimli bir şekilde çalışması için mevcut durumun analizini yapmak ve yeni çalışmalara yön vermek üzere ziyaretlerimize devam ediyoruz. Amasya'nın üretim altyapısı ve sanayisi güçlenmeye devam edecektir."

Merzifon OSB'de sürdürülen çalışmalara ilişkin de bilgiler veren Masatlı, şöyle devam etti:

"Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yeni hizmet binası tamamlanmış olup, Bölge Müdürlüğü faaliyetlerini yeni binada sürdürmeye başlamıştır. Amasya'nın ilk Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi olan 1 milyon 672 bin lira bedelli 'Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ile Kadın İstihdamının Arttırılması' projesi çerçevesinde, eğitim atölyelerinin makine ve ekipmanlarının alım süreci devam etmektedir. Ayrıca genişleme alanındaki parselasyon çalışmaları sürmektedir. Şu an itibarıyla Merzifon OSB'miz bünyesinde üretim faaliyetlerine başlamış 15 fabrikamız açılışa hazırdır."

Yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterdiklerini vurgulayan Vali Masatlı, üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.