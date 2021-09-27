Amasya Şeker Fabrikası'nda 68. pancar alım kampanyası başladı - Haberler
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Amasya Şeker Fabrikası'nda 68. pancar alım kampanyası başladı

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Amasya Şeker Fabrikası'nın 68. pancar alım kampanyası, Suluova'daki tesislerde düzenlenen törenle başladı.

AMASYA (AA) - Amasya Şeker Fabrikası'nın 68. pancar alım kampanyası, Suluova'daki tesislerde düzenlenen törenle başladı.

Suluova tesislerinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, şeker fabrikasının Amasya bölgesinin gururu, ilçenin onuru ve bölgenin de umudu olduğunu söyledi.

Amasya ekonomisinin tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm üzerine yoğunlaştığını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Amasya tarımsal hasıla bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelire sahiptir. Tarımsal faaliyetlerin ilimizde yoğun şekilde gerçekleşmesinde hiç şüphesiz şeker fabrikamızın ve ona bağlı olarak oluşan farklı sektörlerin payı çoktur. Tarımsal faaliyetler son 18 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetler döneminde tamamlanmış ve ülkemiz büyük bir gelişim ve değişim sürecine girmiştir. Eğitim, sağlık, ulaştırma, savunma sanayi ve diğer alanlarda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da bu dönemde onlarca kalem destek hayata geçirilerek çiftçilerimize ulaştırılmıştır."

Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı ise Amasya Şeker Fabrikası'nın günlük 6 bin tonun üzerinde pancar işleme kapasitesine ulaştığını ifade ederek "Bu fabrikayı bizlere kazandıran başta merhum Adnan Menderesi rahmetle yad ediyor, bugüne kadar bu fabrikaya hizmet eden herkese en kalbi minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Bu yıl pancar bedellerine mahsuben sözleşmede belirtilen ödeme dönemlerinde tesellüm edilen pancar bedelinin yüzde 80'inin üreticilere nakden, peşin olarak ödendiğini aktaran Saatcı, "İç saha pancar ekicilerimize, firesi düşülmüş pancarlarına ton başı devletin açıkladığı 420 lira fiyat üzerine 10 lira ilave edeceğiz. Bu bedele yaş küspe, ilaç desteği, nakliye primi gibi yan ödemeler ilave edildiğinde ton başı pancar fiyatı 530 liraya ulaşmaktadır. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından pancar üreticilerine plaket ve hediye verildi.

Daha sonra dualar eşliğinde kesilen kurban ile Amasya Şeker Fabrikası'nda 68. pancar alım kampanyası başlatıldı.

Törene, AK Parti Amasya Milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Amasya Şeker Fabrikası'nda 68. pancar alım kampanyası başladı

Amasya Şeker Fabrikası'nda 68. pancar alım kampanyası başladı

Amasya Şeker Fabrikası'nda 68. pancar alım kampanyası başladı

Amasya Şeker Fabrikası'nda 68. pancar alım kampanyası başladı
AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Amasya Şeker Fabrikası'nda 68. pancar alım kampanyası başladı - Haberler
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