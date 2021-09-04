Amasya'da servis şoförleri ve rehber personele eğitim verildi
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Amasya'da servis şoförleri ve rehber personele eğitim verildi

Amasya'da servis şoförleri ve rehber personele eğitim verildi
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesinde görev yapan servis şoförleri ve rehber personele seminer verildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde görev yapan servis şoförleri ve rehber personele seminer verildi.

Seminerde konuşan ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 49 güzergahta, 49 araçla toplam 687 öğrencinin taşınacağını aktardı.

Okul servis araçlarında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberlerin esas alınacağını anlatan Davu, servis şoförlerinden ve rehber personelden taşıma süresince gerekli özeni hassasiyetle göstermelerini isteyerek, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Davu, servis şoförlerinin zaman zaman emniyet ve jandarma ekiplerince denetleneceği dile getirdi.

Seminere çok sayıda servis şoförü ve rehber personel katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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