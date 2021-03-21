Sebze yüklü tırın devrildiği kazada baba oğul hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sebze yüklü tırın devrildiği kazada iki kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin Trabzon nüfusuna kayıtlı Turan Verep ve oğlu Yasin Verep olduğu öğrenildi.