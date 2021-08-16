AMASYA'DA OTOMOBİL, KARŞI ŞERİTTE CİPLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 5 YARALI
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AMASYA'DA OTOMOBİL, KARŞI ŞERİTTE CİPLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA'nın Taşova ilçesinde karşı şeritte ciple çarpışan otomobildeki sürücü Baki Alma (60) ve Metin Doğan (54) hayatını kaybetti, diğer araçtaki 5 kişi yaralandı.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde karşı şeritte ciple çarpışan otomobildeki sürücü Baki Alma (60) ve Metin Doğan (54) hayatını kaybetti, diğer araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Taşova-Erbaa yolu Şahinler köyü mevkisinde meydana geldi. Taşovaya giden Baki Alma yönetimindeki 34 DD 5453 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerleri de aşarak karşı şeritte Selim Çoban'ın (50) kullandığı HD DS 7179 plakalı ciple çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kotrolünde otomobilde bulunan Baki Alma ve Metin Doğan'ın, hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kazada, cip sürücüsü ile aynı aileden Döndü (42), Nazlı, (17), Ceylan Çoban (18) ve Azize Altun (22) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

AMASYA'DA OTOMOBİL, KARŞI ŞERİTTE CİPLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 5 YARALI
AMASYA'DA OTOMOBİL, KARŞI ŞERİTTE CİPLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 5 YARALI
AMASYA'DA OTOMOBİL, KARŞI ŞERİTTE CİPLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 5 YARALI
AMASYA'DA OTOMOBİL, KARŞI ŞERİTTE CİPLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AMASYA'DA OTOMOBİL, KARŞI ŞERİTTE CİPLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 5 YARALI - Haberler
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