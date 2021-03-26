Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
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Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sivas'tan İstanbul'a giden Hasan Kaya (42) idaresindeki 58 TZ 239 plakalı hafif ticari araç, Keltepe mevkisinde, Berat Yılmaz'ın (23) kullandığı 07 ACF 343 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Yılmaz, otomobildeki eniştesi Akif (32), ablası Sümeyye (25), yeğenleri Miray (3) ve Hilal Cömert (1), diğer aracın şoförü ile yanındaki Recep (28) ve Fadime Kaya yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy ve Merzifon Kara Mustafa Paşa devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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