Amasya'da "Ölümsüzlük meyvesi" hünnap yetiştiriciliği yaygınlaşıyor
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Amasya'da "Ölümsüzlük meyvesi" hünnap yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

13.10.2020 10:03 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:06
Amasya'da

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilmesi nedeniyle Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak anlandırılan hünnabın Amasya'da yetiştiriciliği gelişiyor.

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilmesi nedeniyle Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak anlandırılan hünnabın Amasya'da yetiştiriciliği gelişiyor.

Hünnap üretiminde Türkiye'nin önde gelen illeri arasında bulunan Amasya'da elma, kiraz ve şeftaliye alternatif olarak 8 yıl önce başlanan üretimde bu yıl 145 ton civarında ürün alınması bekleniyor.

Hasat için bahçelere giden işçiler, ağaçlardan hünnap topluyor.

Suluova ilçesinin Harmanağılı köyündeki ilk üreticilerden olan Ahmet Karan, AA muhabirine, daha önce elma, kiraz ve şeftali yetiştirdiğini, bu ürünlerde sıkıntı yaşaması üzerine hünnap üretimine yöneldiğini söyledi.

Hünnap üretimine 8 yıl önce 20 dekar alanda başladığını belirten Karan, "Bahçemizi her yıl büyüterek bu yıl 130 dekara çıkarttık. Yaklaşık 13 bin dikili ağacımız var." dedi.

Hünnap üretiminin il genelinde yaygınlaştığına işaret eden Karan, hünnabı geliştirmek, çoğaltmak ve insanlara sunmak için çiftçiler olarak gayret içine girdiklerini anlattı.

Hünnap meyvesinin sağlık meyvesi olduğunu vurgulayan Karan, şunları kaydetti:

"Hünnabı tarımsal ilaç kullanmadan üretiyoruz. Bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücudun sistemlerini destekleyen hünnabın binlerce yıllık Çin tıp kitaplarında sağlık için kullanılan bir meyve olduğunu gördük. Hünnap meyvesi Çin'de çok miktarda üretiliyor, 30'un üstünde endüstriyel kullanımı var. Hünnap hem lezzetli tadıyla hem vücuda faydasıyla vitamin ve mineral açısından da zenginliğiyle gerçekten mükemmel bir meyve."

Karan, eylül ayının 20'sinden ekim ayının 20'lerine kadar hünnap hasadı yapıldığını dile getirerek, "Bir-bir buçuk ay içinde hünnap meyvesi tüketilmelidir. Depolama ömrü kısadır. Üretimi artırarak Amasya'yı hünnap yetiştirme cenneti yapmak istiyoruz. Böylelikle Amasya ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Yusuf Pekgöz ise sofrasından hünnabı eksik etmediğini belirerek, "Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Herkesin hünnap tüketmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

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