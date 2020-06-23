Amasya'da maske yasağına uymayanlara ceza kesildi Ülke genelinde yürürlüğe giren maske yasağı uygulamasında, Amasya'da maske takmayan 36 kişiye para cezası uygulandı.

Ülke genelinde yürürlüğe giren maske yasağı uygulamasında, Amasya'da maske takmayan 36 kişiye para cezası uygulandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü il genelinde maske denetimi yaptı. Maske takmayan 36 kişiye toplam 32 bin 400 TL para cezası kesildi. Vatandaşlardan Hasan Cinbaz, "Maske takmak cezayla değil, gönüllü olarak uyması gerekir çünkü kendi sağlığımızdan çok çevremizin sağlığı da bununla ilgili. Sadece bizim sağlıklı olmamız değil, çoluğumuzun çocuğumuzun annemizin, babamızın sağlıklı olması için maskemizi takmamız gerekiyor. Yani sonuçta bizler de gizli bir taşıyıcı olabiliriz" dedi.

Maskesini takan Ali Altın, "Takmayanlara şunu söylerim: Kendilerini düşünmüyorlarsa yaşayan diğer canlıları düşünsünler. İslam'ın gereği de bu" diye konuştu.

İl genelinde maske kuralına genel olarak uyulsa da uymayan vatandaşlara 900 TL para cezası kesildi. - AMASYA

Kaynak: İHA