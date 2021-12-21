Amasya'da HES kanalına düşen araçta hayatını kaybeden lise öğrencisi anıldı - Haberler
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Amasya'da HES kanalına düşen araçta hayatını kaybeden lise öğrencisi anıldı

Amasya'da HES kanalına düşen araçta hayatını kaybeden lise öğrencisi anıldı
AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde, hafif ticari aracın hidroelektrik santrali (HES) kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Murat Can Şahin'i, okul arkadaşları ve öğretmenleri unutmadı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde, hafif ticari aracın hidroelektrik santrali ( Hes ) kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Murat Can Şahin'i, okul arkadaşları ve öğretmenleri unutmadı.

Taşova Şehit Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Şahin'in sırasına fotoğrafını ve karanfil bıraktı.

Okulun Müdür Yardımcısı Mehmet Şahin, AA muhabirine, Şahin'in iyi bir sporcu ve öğrenci olduğunu söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin çok üzgün olduklarını anlatan Şahin, "Cumartesi günü Murat kardeşimizi elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Öncelikle bütün okulumuz öğrencileri ve ailemizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin, annesi ve babasına sabırlar diliyoruz. Murat, arkadaşları arasında sevilen ve başarılı bir öğrenciydi. Ayrıca okulumuzun sportif faaliyetlerinde her zaman en önde yer almaktaydı." dedi.

Olay

Taşova ilçesinde 18 Aralık günü yaşanan olayda, 05 ABK 243 plakalı hafif ticari aracın HES kanalına devrilerek akıntıya kapıldığını görenlerin ihbarı üzerine kanalda arama yapılmış, suya kapılan ve yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan Fadime Özdemir, kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Murat Can Şahin'in ise cansız bedeni aracın düştüğü yerden yaklaşık 500 metre uzakta bulunmuştu.

Aynı olayda arama çalışmasında görevli AFAD personeli Mürsel Demir de köprüden kanala düşerek yaşamını yitirmişti.

Amasya'da HES kanalına düşen araçta hayatını kaybeden lise öğrencisi anıldı

Amasya'da HES kanalına düşen araçta hayatını kaybeden lise öğrencisi anıldı

Amasya'da HES kanalına düşen araçta hayatını kaybeden lise öğrencisi anıldı

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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