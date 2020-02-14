14.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:33

Amasya'da 'Ferhat ile Şirin' festivali düzenlendi

AMASYA'da, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bu yıl ilk kez 'Ferhat ile Şirin Festivali' düzenlendi. Festival kapsamında yürüyüş düzenlendi, toplu nikah kıyıldı.

Aşklarıyla efsane haline gelen Ferhat ile Şirin'in yaşadığı kent olarak bilinen Amasya'da, 14 Şubat Sevgiler Günü nedeniyle valilik ve belediye öncülüğünde 'Ferhat ile Şirin Festivali? düzenlendi. Festival kapsamında ilk olarak şehitlere saygı ve ülkemize sevgi? yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şahzedeler Gezi Yolu'nda yapılan yürüyüş sonrasında toplu nikah töreni gerçekleştirildi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen 5 çift düzenlenen törenle dünya evine girdi. Başkan Sarı, çiftlerin nikahlarını kıydı. Törende çiftler büyük mutluluk ve heyecan yaşadı. Nikah kıyılan çiftlerden Bahri Gökçe, 14 Şubat tarihinin tüm çiftler için özel bir gün olduğunu belirterek 'Çok mutluyuz. Bizim için çok özel bir hatıra oldu. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz çok güzel bir hatıra bu' diye konuştu. Eşi Melike Gökçe ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nün çok özel bir tarih olduğunu belirterek 'Böyle özel bir günde evlenmek istedik. Festival kapsamında böyle bir törende evlendiğimiz için çok mutluyuz. Bizim için çok özel bir hatıra oldu' dedi.

Festival kapsamında Amasya kent merkezi Türk Bayrakları ile donatılırken, kentin belirli notlarında çiftlerin fotoğraf çektirebilmeleri için aşk temalı fotoğraf alanları da oluşturuldu. Festival çeşitli etkinliklerle sürecek.

Kaynak: DHA

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