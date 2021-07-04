Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu

İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu Amasya'da aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı.

Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu

AMASYA - Amasya'da aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Amasya'nın Suluova ilçesinde etkili olan yumurta büyüklüğündeki dolu, seraları ve çatıları deldi. Vatandaşlar yaşanan felaketin büyüklüğünü ve o anları anlattı. Çatıdan sızan güneş ışıkları ise felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Büyükbaş hayvanın kafasına isabet etti, hayvan bayıldı,

Eymir Mahallesi Muhtarı Cemalettin Öztürk, Ahırın deforme olmuş kısmından büyükbaş hayvanın kafasına isabet eden dolu nedeniyle hayvanın bayıldığını belirtti. Öztürk; "Çatıdan sızan güneş ışıklarından felaketin büyüklüğü anlaşılıyor. Rabbim bununla bıraksın, afetinden bizleri korusun. Yaklaşık 72 hane var mahallemizde 28 tanesinin durumu böyle. Afat Amasya İl Müdürlüğü ekiplerimize haber verdik, ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma başlattılar. Amasya Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

32 yaşında olduğunu,, bu yaşıma kadar Suluova'da böyle felaket görmediğini ve yumurta büyüklüğünde dolu yağışı ile ilk defa karşılaştıklarını söyleyen Osman Çoban, "Dolu yağışı ile seramız delik deşik oldu. Buna da şükrediyoruz. Rabbim afetinden bizleri muhafaza eylesin" diye konuştu.

Yaşanan felaket sonrasında bölgeye giden AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel ise dolu felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu
Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu
Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu
Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Uzun

Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Varank Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Kerem Kamışlı Selin Şekerci
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 09:09:13. #1.14#

title