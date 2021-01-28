Amasya'da 7 binden fazla kişi aşılandı

AMASYA İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, kent genelinde 80 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başladığını belirterek, "İlimizde yaklaşık 250 noktada aşı yapıyoruz ve bu zamanda kadar 7 binin üzerinde aşı yaptık. Aşılarla ilgili şimdiye kadar herhangi bir yan etki görmedik" dedi.

AMASYA İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, kent genelinde 80 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başladığını belirterek, "İlimizde yaklaşık 250 noktada aşı yapıyoruz ve bu zamanda kadar 7 binin üzerinde aşı yaptık. Aşılarla ilgili şimdiye kadar herhangi bir yan etki görmedik" dedi.

Kentte sürdürülen Covid-19 aşı uygulama süreci hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, 80 yaş üstü vatandaşların aşılamasına başlandığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği sıralamaya göre Covid-19 aşı uygulamasını adım adım sürdürdüklerini belirten Dr. Nergiz, aşılama süreciyle ilgili bilgi almak isteyenlerin, İl Sağlık Müdürlüğü'nü arayabileceğini ifade etti. Kent genelinde yaklaşık 250 noktada aşı yapıldığını ve herhangi bir yoğunluğun olmadığını ifade eden Dr. Nergiz, 7 binin üzerinde aşılama yapıldığını, bu zamanda kadar herhangi bir ciddi yan etki görmediklerini ifade etti.

Aşılama çalışmalarının titizlikle devam ettiğini ifade eden Dr. Nergiz, "Aşılarımızı, ilk başta sağlık çalışanlarımıza yaptık, sağlık çalışanlarımızın yüzde 90'ını aşıladık. Daha sonra huzurevlerinde kalan ve çalışan vatandaşlarımızın aşılarını yaptık. Ardından 90 yaş grubunu başladık. 90 yaş grubunun akabinde 85 yaş ve şimdi de 80 yaş grubunu aşılıyoruz. Vatandaşlarımız ilk olarak randevu alıyor, randevu ile beraber aşılarını yapıyoruz. Bundan dolayı yoğunluğumuz yok. Aşı noktalarına gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızı evlerinde aşılıyoruz. 90 ve 85 yaş grubundaki vatandaşlarımızın evlerine gittik. İlimizde yaklaşık 250 noktada aşı yapıyoruz, bu nedenle herhangi bir yoğunluğumuz yok. Bundan sonra da Bakanlığımızın belirlediği yaş gruplarına göre aşı çalışmalarına devam edeceğiz. Şimdiye kadar aşılarımızda herhangi bir yan etki görmedik. En büyük yan etkilerimiz kas ağrıları oldu, bunlar da basit yan etkilerdir. Şimdiye kadar 7 binin üzerinde aşı yaptık. Bunun 3 bini sağlık çalışanlarına, 4 bini ise vatandaşlarımıza yapıldı. 28 gün ikinci dozları yapacağız" diye konuştu.

Aşı olmaya gelen Hüseyin Öztürk (80), "Grip, zatürre aşısını da oldum. Devlet bize bir hizmet veriyor, daha ne isteyim. Ne büyük bir nimet bu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA