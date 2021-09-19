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Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Amasya'nın Suluova, Merzifon, Taşova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Amasya'nın Suluova, Merzifon, Taşova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Suluova ilçesi Hükümet Binası önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gaziler adına konuşan Bahri Şahin, Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafında mareşallik ve gazilik unvanı verildiğini, 19 Eylül tarihinin Gaziler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Jandarma Başçavuş Hasan Aslan da kanını ülkesinin özgürlüğü ve bağımsızlığı için akıtanlar sayesinde ay yıldızlı bayrak altında huzur, barış, refah içinde yaşandığını söyledi.

Törene, Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok ile kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Taşova ilçesi Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende kaymakamlık çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gaziler adına konuşan Kıbrıs Gazisi Mithat Caba, Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında emeği geçen gazilerimizin anılması yanında Güney Kore ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesinde yürütülen iç güvenlik harekatı esnasında gazi olan vatan evlatlarının onurlandırıldığı ve unutulmadıklarının, dünyaya haykırıldığı gündür." diye konuştu.

Merzifon ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkanı Alp Kargı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Merzifon Şubesi Başkanı Ahmet Saka Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Merzifon Şubesi Başkanı Ahmet Saka, törende yaptığı konuşmada, gaziliğin Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu, gazinin de bu destanı yazan kahramanın adı olduğunu söyledi.

Saka, Gaziler Günü'nün tüm yurtta kutlanmasının devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet, şükran duygusunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'nde düzenlenen törende de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Uzman Çavuş Serkan Uğur, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluşu, bağımsızlığı, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğurunda, hayatlarını feda etmeyi göze alarak, gazilik onuruna erişen kahramanların Gaziler Günü'nü kutlamanın bir kez daha, derin heyecanı içindeyiz." dedi.

Programa Kaymakam Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Zehra Özyol, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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