Amasya Belediye Başkanı Sarı: "Türkiye'de HES kuran ilk belediye olacağız"
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Amasya Belediye Başkanı Sarı: "Türkiye'de HES kuran ilk belediye olacağız"

İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Haberler | Güncel

Amasya Belediye Başkanı Sarı: "Türkiye'de HES kuran ilk belediye olacağız" Amasya Belediyesi'nin Akdağ mevkisine kuracağı hidroelektrik santralinin temeli atıldı.

Amasya Belediye Başkanı Sarı: "Türkiye'de HES kuran ilk belediye olacağız"

AMASYA - Amasya Belediyesi'nin Akdağ mevkisine kuracağı hidroelektrik santralinin temeli atıldı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Türkiye'de hidroelektrik santral kuran ilk belediye olacağız" dedi.

Tesiste aylık 1 milyon 800 bin kilovatsaat elektrik üretiminin yapılacağını belirten Belediye Başkanı Sarı, "Millete, memlekete faydalı yatırım yapacak, santral kuracağız. Sattığımız elektrikten de aylık 1 milyon lira, yıllık 12 - 15 milyon lira arasında gelir elde edeceğiz. Gelirimizle hem kredi borcumuzu ödeyecek hem de belediyemize hiçbir yük getirmeyeceğiz. Akdağ suyundan sadece elektrik üretmeyeceğiz. Aynı zamanda Akdağ suyunu içeceğiz" diye konuştu.

"Türkiye'nin en temiz ve en ucuz suyunu içereceğim"

Amasyalıların yıllarca Yeşilırmak'tan beslenen kuyu sularına mecbur edildiklerini hatırlatan Mehmet Sarı, "Artık kuyu sularını içmeye son. Kimsenin musluğundan kuyu suyu akmayacak. Çocuklarımız, gençlerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz, annelerimiz, babalarımız sağlıklı, temiz su kullanacaklar. Herkesin evinde kaynak suyu akacak. Üstelik yüzde 50 daha ucuz akacak. Ben hemşehrilerime Türkiye'nin en temiz, en ucuz suyunu içereceğim" şeklinde konuştu.

48 bin 800 su abonesi olan 114 bin nüfuslu şehirde şebeke suyunun bir metreküpünün ücretini 4 ay önce 2,40 liradan 1,20 liraya düşüren Başkan Sarı, 250 dönümlük arazinin üzerine güneş enerji santrali de kurmayı planladıklarını da anlatarak "Hayal kurmayanın hayatı olmaz. Hayalimizde, sevdamızda Amasya'mız için" ifadelerini kullandı.

Dualarla yapılan temel atma törenine Amasya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, MHP İl Başkanı Şuayip Ak ile eski milli güreşçi Mahmut Demir de katıldı.

Amasya Belediye Başkanı Sarı: 'Türkiye'de HES kuran ilk belediye olacağız'
Amasya Belediye Başkanı Sarı: 'Türkiye'de HES kuran ilk belediye olacağız'
Amasya Belediye Başkanı Sarı: 'Türkiye'de HES kuran ilk belediye olacağız'
Amasya Belediye Başkanı Sarı: 'Türkiye'de HES kuran ilk belediye olacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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