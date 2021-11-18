Amasra'da çevre düzenindeki termik santral değişikliğine iptal

AMASRA, BARTIN (DHA) - DANIŞTAY 6'ncı Dairesi, Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da termik santral yapılması için Zongludak-Bartın-Karabük 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nda (ÇDP) yapılan değişikliği iptal etti.

Amasra'da Gömü ve Tarlaağzı köyleri sınırındaki Çapak Koyu'nda yapılması planlanan 1320 megavat gücündeki termik santral, kalker ocağı ve kül depolama sahası ile liman projeleri için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararı ardından, çevre düzeni planlarında da değişiklik yapıldı. 27 Ekim 2016 tarihinde yapılan değişiklikle Zonguldak-Bartın-Karabük 1/100 binlik çevre düzeni planına 'Hema Termik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası', 'Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım)' projesi işlenmiş oldu.

Bartın Platformu, Danıştay kararını sosyal medyada 'müjdeler olsun' notuyla duyurdu. Paylaşımda, "Yıllardır sürdürdüğümüz termiksiz yaşam mücadelesi zaferle sonuçlandı. Amasra'da termik santral haritadan silindi. Danıştay 6'ncı Dairesi 1/100 binlik ÇDP planına termik santrali işleyen değişikliği iptal etti. Cumartesi 12.00'de Amasra'da kutlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ersin Ercan - Son Dakika Haberleri

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