Amanosların eteğinde ceviz hasadı sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amanosların eteğinde ceviz hasadı sürüyor

13.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:32
Amanosların eteğinde ceviz hasadı sürüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amanosların eteklerinde yaklaşık 250 dekar alanda yetiştirilen cevizde hasat devam ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amanosların eteklerinde yaklaşık 250 dekar alanda yetiştirilen cevizde hasat devam ediyor.

İslahiye ilçesinde yoğun olarak cevizin yetiştirildiği Koccağız, Kabaklar, Hasanlök, Kayabaşı, İdilli ve Köklü mahallelerinde yaklaşık 20 gün önce başlanan ceviz hasadı sürüyor.

Kilogramı 40 liradan satışa sunulan ve ilçede 250 dekar alanda yetiştirilen cevizden 100 ton rekolte bekleniyor.

Sırık değnekler ve özel makinelerle çırpılarak toplanan yaş cevizler, dış kabuğu soyulduktan sonra güneşte yaklaşık 10 gün kurutuluyor.

Kabaklar Mahallesi'ndeki dededen kalma arazisine TEMA Vakfının desteğiyle 15 yıl önce 300 kök tescilli Şebin cevizi diken Mustafa Erdoğan, hasattan 1,5 ton rekolte beklediğini söyledi.

Mustafa Erdoğan, gazetecilere, yerli olması, kabuk inceliği ve tadıyla diğer cevizlerden ayrılan Şebin cevizinin iç doluluk oranının yüzde 70, yağ oranın yüzde 60'ın üstünde olduğunu ifade ederek, "Her geçen sene verim artıyor. Doğal, organik ve yerli ceviz. Yerli olduğu için rekolteden ziyade kalitesi önemli. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Örnek olur diye düşünüyorum. Yerli ceviz, az ürün veriyor ama yerli cevizi tercih edelim." dedi.

Erdoğan, Amanosların eteğinde doğal kaynak suyu ile suladıkları ürünlerine havanın ve iklimin ayrı lezzet kattığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Özgü Namal Yasmin Erbil Soner Sarıkabadayı
Spor Mbaye Diagne Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Türk Alkol İzmir Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amanosların eteğinde ceviz hasadı sürüyor - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 14:36:22. #1.14#
title