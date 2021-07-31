Amal, Tarsus'taki çocuklarla buluştu (3)

AMAL, İLK KEZ DENİZLE KARŞILAŞTIİstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın ve Kültür Yöneticisi Recep Tuna'nın Türkiye yapımcıları olduğu, Suriyeli sığınmacı bir kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki Amal adlı kuklanın Gaziantep'ten Manchester'a uzanan 8 bin kilometrelik yolculuğunda, dördüncü...