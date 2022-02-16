Amacımız Havacılıkta Gökbörü Kardeşliğini Oluşturmak"

Milli Savunma ve havacılık ülkemizin en önemli konularından biri. İTÜ Gökbörü takımından Fatih Demirkol ve Süleyman Kural ile roket takımları, projeleri hakkında röportaj gerçekleştirdik. Projeleri yapım süreçleri hakkında bilgiler aldık.

Gökbörü ismi nereden geliyor?

Öncellikle şöyle başlamak gerekiyor. Gökbörü sadece bizim değil, birçok alt takımdan oluşuyor. Gökbörü, 2018 yılında yurt koridorlarında karar verdik. Bizi yansıtan bir isim istedik. Gökbörü'nün tam anlamı mavi yeleli kurt. Teşkilatta, Atatürk'ün lakabı. Atatürk'ün kendisi de havacılığa sevdalı bir isim olduğundan 5 dakikalık bir konuşma sonucunda ortaya çıktı.

Takımınızın kuruluş amacı nedir?

Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda kurulan bir takımız. Asıl amacımız Teknofest gibi yarışmalardan deneyim elde edip bunun sonucunda bize özgü bir proje ortaya koyabilmek.

Ekibiniz kaç kişiden oluşmaktadır?

Şu an totalde 59 kişiden oluşmaktayız. Bunun içerisinde 14 kişilik danışma kurulumuz abilerimiz, ablalarımız, 11 farklı bölümden öğrenci bulunuyor. 3 takımdan oluşmaktayız. Ar-ge, roket ve İHA olarak çalışmalara devam ediyoruz.

Hangi proje faaliyetleri yürütmektesiniz?

Biz aslında 3 takıma ve 4 ekibe bölündük. Proje yönetim ekibi arkadaşlarımızda. Bu ekipte teknik değil pazarlama, organizasyon ve sponsor gibi işlerle uğraşıyor. Bir ekibimiz sabit kanatta drone diğer ekibimiz ise roket ekibimiz. Benim liderliğini yaptığım Ar-Ge ekibi olarak öğreniyoruz ve öğretiyoruz. Bir Ar-Ge projesini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu seneki projemiz havacılığı harita sektöründe kullanmak.

Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor musunuz? Katılım sağladıysanız elde ettiğiniz başarılar nelerdir?

Kurulduğumuz ilk sene (2018) savaşan İHA yarışmasına hazırlandık. Bu yarışmada 2 rapor aşamasını geçtik. Sonraki sene uluslararası drone kanat ve sabit kanat yarışmasına katıldık Bunların ikisinden rapor aşamaları başarılı geçip, finalde yarıştık. 2021 yılında 6 farklı Teknofest yarışmasına hazırlandık. Birincisi roket orta irtifa yarışmasına 2 farklı takım olarak, uluslararası sabit kanat ve uluslararası dönen kanat yarışmasına 2 farklı takım, savaşan İHA yarışmasına ve jet motor yarışmasına katıldık. Bu yarışmaların üçünde final oynadık. Bu sene sabit kanatta görev biri başarılı yapıp görev 2'ye en çok yaklaşan takım olduk. Bizim için başarılı kriteri kendimizi geliştirmek.

'Yol Gösteriyoruz'

Bir proje yaparken hangi aşamalardan geçiyorsunuz?

Proje yaparken taslağını ortaya koyuyoruz. En ufak hataya yer vermeye çalışıyoruz. En ufak yapacağınız parametre değişikliği kazalara yol açabiliyor. Ardından ekipler arası hiyerarşiyi beliyor ve proje takvimi çıkartıyoruz. Hangi birim hangi birimin öncelliği vardır gibi şartlar beliyoruz. Sürekli birbirimizle konuşuyoruz. Sonrasında bunları takip ediyoruz. Nasıl ilerliyoruz? sıkıntılarımız var mı? Eğer varsa bir sıkıntımız 14 kişilik danışma kuruluna danışıyoruz. Onlarla toplantı gerçekleştiriyoruz. Kendimizi geliştirmek istediğimizden sınırları zorlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra optimizasyon zamanı geliyor. Simülasyonlar yapıyoruz. Üretimde bir optimizasyon oluyor.

Bu gibi projelerde yer almak isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz?

Şimdi şöyle 3-4 yılda bu tarzda yarışmalar popüler oldu. Şimdi ilkokuldaki çocuklar katılmaya başladı. Biz 6-7 tane liseyi ve 3-4 ortaokulu kardeş okul belirledik. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Hocalar bulmaya çalışabilirse daha iyi olur. Biz bu işi 2-3 senedir yapıyoruz. Hata nasıl yapılır öğrendik. Gençlere şu makaleye bak, şu siteye bak gibi yollar gösteriyoruz. Bizim yaptığımız hataları yaparsa yerimizde sayarız. Onların bizden daha iyileri olmaları lazım. Bugün liseye veya ortaokula giden genç bir kardeşimizin zamanı geldiğinde benden daha iyi olmasını istiyorum. Tecrübesi olan kişilerden tavsiye almasını tavsiye ederim.

Başka roket takımlarıyla ortak proje gerçekleştiriyor muşuz?

Tam anlamıyla ortak bir proje gerçekleştirdik diyemem. Uzay mühendisliği okuyorum. Bizim fakültemizde birden fazla roket takımı mevcut. Bu takımdakiler benim arkadaşlarım. Birlikte roket yapılımda değil de sıkıntıları nasıl çözeceğimiz konuşuyoruz.

Bir aksilikte karşılaştığınızda bununla nasıl başka çıkıyorsunuz?

Bahsettiğim gibi sıkıntıyla karşılamamak imkansız. Sıkıntı olmadan stres olmadan başarı gelmez. Bizde çok yaşadık hala yaşıyoruz. Her arkadaşımdan fikir alıp bakış açısını yakalamaya çalışıyoruz. Onlar ilk aşamada bize makale, video gibi kaynak atıyorlar.

Yeni katılan arkadaşlarınızla bir oryantasyon süreci veriyor musunuz?

Yeni katılan arkadaşlarımız genellikle 1.sınıf arkadaşlarımız oluyor. Kendilerine bir kılavuz atıyoruz. Onlara kılavuzluk yapıyoruz. Sadece akademik değil gündelik hayattan da konuşuyoruz.

Başka ülkeden öğrencilere ortak proje yürütüyor musunuz?

Şöyle, 1 sene öğrenci değişim programıyla Kore'de kaldım. Onlar çok açık değil böyle şeylere. Bizim ekibimizde 1 Mısırlı, 1 Endonezyalı öğrenci arkadaşımız da var. Onlar da çok yardımcı oluyorlar. Bizim amacımız Gökbörü kardeşliği oluşturmak. Yurtdışındaki bir ekiple bağımız olmadı.

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