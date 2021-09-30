Alzheımer hasta yakınları konuşuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alzheımer hasta yakınları konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Alzheımer hasta yakınları konuşuldu

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen "Onlar Seni Unutmadan Sen Onları Hatırla" söyleşisi ile Alzheimer hastalığı ele alınıyor.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen "Onlar Seni Unutmadan Sen Onları Hatırla" söyleşisi ile Alzheimer hastalığı ele alınıyor. Online söyleşilerde uzmanların bu haftaki konusu hasta yakınları oldu.

Tepebaşı Belediyesi, Alzheimer hastalığına karşı bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Alzheimer ile yaşam konusunda farklı disiplinden uzmanlar ve hasta yakınlarının katılımı ile "Onlar Seni Unutmadan Sen Onları Hatırla" başlıklı söyleşi, yeni bölümüyle vatandaşlar ile buluştu. Online olarak düzenlenen söyleşide; moderatörler Eskişehir Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar ve Dr. Aslı Ünügür, konuk ise Uzman Psikolog Özlem Akarsu oldu. Programda uzmanlar, Alzheimer hastası yakınlarını ele alırken hasta yakınlarının dikkate alması gereken hususlar, hasta güvenliğinin sağlanması, psikolojik semptomlar gibi birçok konu detayları ile aktarıldı. Programda uzmanlar, her hafta olduğu gibi katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. - ESKİŞEHİR

Alzheımer hasta yakınları konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Yıldız Tilbe Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Salih Uçan Lionel Messi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alzheımer hasta yakınları konuşuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:49:16. #1.11#