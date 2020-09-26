Altıntaş'ta Hakan Uşak güven tazeledi
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Altıntaş'ta Hakan Uşak güven tazeledi

26.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:16
Altıntaş'ta Hakan Uşak güven tazeledi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin mesajlarının okunduğu kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongreye katılan delege ve partililerle misafirlerin Korona virüs tedbirleri kapsamında vücut ısıları ölçüldü, koltuklarda birer ara boşluk bırakıldı, maske ve mesafe uyarıları yapıldı.

Kongrede Hakan Uşak, atama ile getirildiği göreve, delegelerin oyu ile ikinci kez ilçe başkanı seçilerek, güven tazeledi.

Divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdeseven'in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak yaptı. Uşak, "Her zaman davamızın ve şehrimizin menfaatlerini ön planda tutacağız. İstişareden, ortak akıl ve adaletten asla ayrılmayacağız ve en çok çalışan teşkilat mensubumuzdan çok daha fazla çalışacağız" dedi.

Protrkolün pandemi sebebiyle kısa konuşmalarının ardından raporların ibrası yapılarak seçimlere geçildi.

Kongreye, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İbrahim Yurdunuseven ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirler katıldı. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta Hakan Uşak güven tazeledi
Altıntaş'ta Hakan Uşak güven tazeledi
Altıntaş'ta Hakan Uşak güven tazeledi
Altıntaş'ta Hakan Uşak güven tazeledi
Altıntaş'ta Hakan Uşak güven tazeledi
Altıntaş'ta Hakan Uşak güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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