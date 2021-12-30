Altınova'da zabıta ekipleri yılbaşı öncesi marketlerde denetim yaptı

Altınova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi öncesi marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, temel gıda ürünlerinde fahiş fiyatların önlenmesi amacıyla marketlerde gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyatları denetledi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amiri Salih Akbaş, yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki marketlerde ürünlerin etiket fiyatları, kasa fiyatları, stokçuluk yapılıp yapılmadığı gibi unsurları denetlediklerini belirtti.

Raflardaki ve etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçladıklarını aktaran Akbaş, "Bazı fırsatçılar, fiyatlarını üst sınıra çekiyor ya da ürünleri stokta bekletip fiyat artışı sağlıyor. Denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Güven Kaya - Son Dakika Haberleri

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