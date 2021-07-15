Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi
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Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi

Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma programı çerçevesinde Altınova ilçesindeki şehitlikler ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma programı çerçevesinde Altınova ilçesindeki şehitlikler ziyaret edildi.

İlçe protokolü ilk olarak Altınova Hersek'te ardından Tavşanlı Beldesinde bulunan şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin ruhuna dua okudular.

Programlara; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutan Temsilcisi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, siyasi parti temsilcileri, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. - YALOVA

Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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