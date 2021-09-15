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Altınova'da kantinler mercek altında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Altınova'da kantinler mercek altında

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetim yaptı.

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetim yaptı.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, yeni eğitim yılının başlaması ile okul kantini denetimlerini yoğunlaştırdı. Kantinleri mercek altına alan zabıta ekipleri, hiçbir detayı gözden kaçırmıyor.

Öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenmesi için denetimlerini artıran Altınova Zabıtası denetimlerde; gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uygunluk, yangın ile ilgili tedbirler, sağlık karnesi ve ruhsat gibi evraklar kontrol ediyor. Zabıta ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye uymayan kantincileri önce uyarıyor, tekrarı halinde ise idari yaptırım uyguluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Altınova Belediyesi Zabıta Amiri Salih Akbaş, kantinlerde belirlenen gıdaların dışında satışlara izin verilmediğini ifade ederek, "Gazlı içecek, kızartma ve cips gibi besin değeri düşük aynı zamanda obeziteye ve dengesiz beslenmeye sebep olabilecek gıda ve içeceklerin satılmasına da izin verilmiyor. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için kantinlerde ayran, süt, taze sıkılmış meyve suyu, meyve ve yoğurt gibi kalsiyum ve vitamin deposu ürünlerin satılması sağlanıyor" dedi. - YALOVA

Altınova'da kantinler mercek altında

Altınova'da kantinler mercek altında

Altınova'da kantinler mercek altında

Altınova'da kantinler mercek altında

Altınova'da kantinler mercek altında

Altınova'da kantinler mercek altında

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