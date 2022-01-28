Altınlarla kaçan kuyumcu kardeşler yakalandı

ANKARA'da kuyumcu Hüseyin-Kadir Bayındır kardeşler, kar payı vaadiyle 100'e yakın müşterinin altın ve parasını dolandırıp, kaçtı. Altın dolu çantalarla kuyumcu dükkanından çıkıp, kepenkleri kapatırken güvenlik kamerasına yansıyan 2 kardeş, polisin çalışması sonucu yakalanıp, tutuklandı.

Ulus Anafartalar Caddesi'nde kuyumculuk yapan Hüseyin-Kadir Bayındır kardeşler, kar payı vaadiyle müşterilerinin kendilerine teslim ettiği altın ve paralarla yaklaşık 1 hafta önce ortadan kayboldu. Dükkanın kapalı olduğunu görenler, kuyumcu kardeşlere ulaşmaya çalıştı. Hüseyin-Kadir Bayındır'a ulaşamayan ve dükkanın o gün açılmadığını öğrenenler, dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 2 kardeşin altın ve para dolu çantalarla dükkandan çıkıp, kepenkleri kapatmaları ve taksiye binerek, kaçtıkları görüldü. Kuyumcu kardeşler, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kardeşler tutuklandı.