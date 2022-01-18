Altınküre Okulları'ndan 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanına ziyaret - Haberler
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Altınküre Okulları'ndan 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanına ziyaret

Altınküre Okulları'ndan 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya ve Teknokent Koleji Kurucu Temsilcisi Metin Aslan, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya ve Teknokent Koleji Kurucu Temsilcisi Metin Aslan, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya tarafından Altınküre Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu lisesindeki eğitim, projeler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gibi birçok alanda Yazıcı'ya bilgi sunuldu. Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yazıcı, nazik ziyaretlerinden ötürü Ahmet Sakarya'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - SAKARYA

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Organize Sanayi Bölgesi, Metin Aslan, Sakarya, Yerel, Haber

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