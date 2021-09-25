Altındağ'daki olaylara ilişkin 2 şüpheli hakkında iddianame hazırlanacak - Haberler
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Altındağ'daki olaylara ilişkin 2 şüpheli hakkında iddianame hazırlanacak

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel
Altındağ'daki olaylara ilişkin 2 şüpheli hakkında iddianame hazırlanacak

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, Emirhan Yalçın'ın (18) ölümü, Ali Yasin Güler'in (18) de yaralanması ile sonuçlanan kavga sonrası yaşanan olaylara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, Emirhan Yalçın'ın (18) ölümü, Ali Yasin Güler'in (18) de yaralanması ile sonuçlanan Kavga sonrası yaşanan olaylara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Savcılığın olayla ilgili çalışmaları tamamladığı, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenilen raporun gelmesinin ardından 2 şüpheli hakkında iddianame hazırlanacağı öğrenildi.

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos günü saat 21.30'da meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşı olan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger, Suriyeli Yahya Al Abdo (20) ve Almed Muhammed Abdo (16) ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve Almed Muhammed Abdo ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Olayın ardından bölgede toplanan kalabalık, Suriyelilerin ev ve iş yerlerine hasar verdi.

4 TUTUKLU ŞÜPHELİ VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine yönelik yapılan eylemlere ilişkin soruşturması devam ediyor. Alınan bilgiye göre, olaylardan sonra gözaltına alınan 99 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 68'i de emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bırakıldı. Şüphelilere yönelik 'hırsızlık', 'mala zarar verme', 'görevli memura mukavemet', 'kasten basit yaralama' ve 'iş yeri dokunulmazlığının ihlali' gibi suçlardan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İDDİANAME AŞAMASINDA

Emirhan Yalçın'ın ölümü, Ali Yasin Güler'in de yaralanmasıyla ilgili tutuklanan Suriyeli Yahya Al Abdo ve Almed Muhammed Abdo 'kasten adam öldürme' suçundan yürütülen soruşturmada ise son aşamaya gelindiği belirtildi. Savcılığın olayla ilgili tüm çalışmaları tamamladığı, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenilen raporun gelmesinin ardından 2 şüpheli hakkında iddianame hazırlanacağı öğrenildi.


Altındağ'daki olaylara ilişkin 2 şüpheli hakkında iddianame hazırlanacak

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Altındağ'daki olaylara ilişkin 2 şüpheli hakkında iddianame hazırlanacak - Haberler
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