Altındağ'da spor atağı

21.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:31

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'yı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bütün Türkiye'de yaygınlaşmaya devam eden "On Bin Pota" ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projelerini Altındağ'da da hayata geçireceklerini söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan, Altındağlı gençleri sevindiren haber geldi. Altındağ'a yapılacak spor yatırımlarını istişare etmek üzere, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Altındağlı gençleri sevindirecek müjdeyi verdi. Kısa bir süre önce detayları açıklanan "On bin Pota" ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projelerini Altındağ'da da hayata geçireceklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, Altındağ'ın daha da değer kazanacağını belirtti.



Bakan Kasapoğlu'nu Altındağ ziyaretinde, Avrupa'da ve Türkiye'de birçok başarıya imza atan Altındağ Belediyespor İşitme Engelliler Güreş Takımı karşıladı. Sporcularla yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, başarılarının devamını diledi.



Kısa bir süre önce gençlerin basketbol konusundaki heyecanını ve potansiyellerini gören ve bu konuda gençleri nasıl daha fazla memnun edebileceklerini düşündüklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu ilgi ve gençlerden gördüğümüz destek bizi çok memnun etti. Bakanlık olarak tüm imkanları gençlerin önüne sererek bu potansiyeli açığa çıkartmak istiyoruz. Basketbolu yaygınlaştırma için 'Yer gösterin pota yapalım' anlayışıyla yola çıktık. Bu proje kapsamında Altındağ'a da potalar yapacağız. İnşallah 10 bin potayı hızlı bir şekilde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması yanında, basketbolun yıldızlarını da yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.



Başkan Balcı ise "Türkiye'ye şampiyonluklar kazandıracak yeni dev adamların Altındağ'dan da yetişeceğine inanıyorum. Sayın Bakanımıza ziyaretinden ve bize verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Altındağlı gençler adına kendisine şükranlarımı sunuyorum" dedi.



"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Altındağ'da da çalışmalar yapılacağını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu proje kapsamında koyduğumuz hedeflerin çok üzerine çıktık. İnşallah 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Yüzme bilmek isteyen herkese açık bir proje.Bu çerçevede belediyelerimiz bizim için çok önemli. Belediyelerimiz bizim için iş ortağı, çok önemli bir partner.Altındağ Belediyesi ile de bu konuda işbirliği yapacağız" diye konuştu.



Bakan Kasapoğlu'nun Altındağ'a gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Balcı ise "İnşallah el ele vereceğiz, Altındağ'da, sadece yüzme değil birçok branşta sporu öne çıkartarak tüm kötülüklerin üzerine gideceğiz. Hem zihnen hem bedenen sağlıklı bir toplum olacağız. Bunun yanında da tabii ki uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları da buradan yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA