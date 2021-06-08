Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi
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Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi

Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Ankara'da Altındağ Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'ndaki kutlama programında, kursiyerlerin el emeği göz nuru sergilendi. Programda hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekilirken, Türkçe eğitim alan Suriyeli bir genç ise şiir okudu.

Başkent'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Altındağ Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda kutlama programı düzenlendi. Programa, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz ve ilgililer katıldı.

HALK EĞİTİM FAALİYETLERİNDEN BAHSEDİLDİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Altındağ Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Cihan Yıldırım, halk eğitim faaliyetleri ve Hayat Boyu Öğrenmenin önemini belirten konuşma yaptı.

Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi

TÜRKÇE EĞİTİM ALAN SURİYELİ GENÇ ŞİİR OKUDU

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve UNICEF katkılarıyla 10-18 Yaş Grubu Okullaşmamış Mülteci Çocuklara Yönelik Okullaştırma Projesi kapsamında, Altındağ Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda Türkçe eğitimi alan kursiyerlerden Teslim Alhayek isimli Suriyeli genç Şair Arif Nihat Asya'nın "Biz Kısık Sesleriz" adlı şiirini okudu.

Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi

PROGRAM KONSER İLE DEVAM ETTİ

Program kursiyerlerin Karadeniz Bölgesine ait halk oyunları gösterisi ve okulun müzik öğretmeni İlker Yücekaya yönetimindeki Altındağ İlçesi öğretmenleri ve Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu'nun konseri ile devam etti.

Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi

SERGİDE EL EMEĞİ ÜRÜNLER GÖSTERİLDİ

Konserin ardından, protokoldekiler kursiyerlerin yıl boyu eğitimini aldıkları alanlarda ürettikleri eserlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergide, Türk nakışı, iğne oyası, makrome, rölyef, yağlı boya, ahşap yakma, kanaviçe ve dekoratif el sanatlarının yer aldığı el emeği göz nuru eserlere yer verildi.

Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi
Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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