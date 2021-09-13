Altın Portakal'ın afişi hazır, jüri üyeleri de açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altın Portakal'ın afişi hazır, jüri üyeleri de açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Altın Portakal'ın afişi hazır, jüri üyeleri de açıklandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katılacak 10 filmi değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı. Festivalin afişi de hazır.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper'in başkanlık edeceğini; görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil, yazar, senarist Ayfer Tunç, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol, oyuncu Hazal Kaya, tiyatro yönetmeni, eğitmen ve oyuncu Muhammet Uzuner ile yapımcı, yönetmen, senarist Senem Tüzen'in jürinin diğer üyeleri olduğunu açıkladı.

FESTİVAL AFİŞİ HAZIR

Muhittin Böcek, festival afişinin de hazır olduğunu belirterek "Festival afişi, geçtiğimiz aylarda yaşanan ve tüm ülkemizi derinden üzen orman yangınlarının yarattığı yıkımın ardından sanatın iyileştirici gücüyle yeniden yeşermeye, el ele verip üretmeye devam ederek yangının elimizden aldıklarını yerine koyacağımıza olan inançla hazırlandı. Antalya başta olmak üzere ülkenin pek çok yerinde yaşanan yangınların söndürülmesi için canla başla çalıştık. Şimdiki görevimiz ise kaybettiklerimizi yerine koyabilmek, yaşanır bir gelecek için umut ve ilham olmak diyerek festivalimizin afişine ağaçlarımızı taşıdık. Aynı zamanda bir müjdemiz daha olacak; bu yıl festivalde 'Antalya Altın Portakal Hatıra Ormanı'nı oluşturmak için ilk fidanlarımızı dikeceğiz ve Antalya'ya festival gibi köklü ağaçlarla dolu, her yıl sinemayla büyüyecek bir orman kazandıracağız" dedi.

Böcek'in başkanlığını yaptığı 58'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlendi, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.


Altın Portakal'ın afişi hazır, jüri üyeleri de açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Ertuğrul Gazi Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev
Magazin Göksel Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Cristiano Şenol Güneş
Tüm Haberler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Turgut Özal Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altın Portakal'ın afişi hazır, jüri üyeleri de açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:35:17. #1.12#