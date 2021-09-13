Altın Portakal'ın afişi hazır, jüri üyeleri de açıklandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katılacak 10 filmi değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı. Festivalin afişi de hazır.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper'in başkanlık edeceğini; görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil, yazar, senarist Ayfer Tunç, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol, oyuncu Hazal Kaya, tiyatro yönetmeni, eğitmen ve oyuncu Muhammet Uzuner ile yapımcı, yönetmen, senarist Senem Tüzen'in jürinin diğer üyeleri olduğunu açıkladı.

Böcek'in başkanlığını yaptığı 58'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlendi, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.